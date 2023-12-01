Облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3 к сервису CDN

Международный облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3-провайдера к сервису CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Такая интеграция реализует возможность снизить расходы на пользование услугами S3-провайдера путем кэширования контента бакетов. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Сервис CDN был разработан специалистами внутри группы компаний ITGLOBAL.COM. Серверы осуществляют доставку контента через геораспределенную сеть в семи точках присутствия: в СНГ, Европе и Америке. Гибко настраиваемое подключение CDN к S3-провайдеру позволяет сохранить прозрачность доступа к информации, ограничить доступ и реализовать доставку контента на максимальной скорости. Таким образом, для работы с S3 экономически эффективнее использовать CDN – стоимость кэшированной информации ниже постоянно потребляемого трафика от S3-провайдера.

«Подключение к S3 позволяет сэкономить расходы и не ограничивает клиента использованием сервиса в каком-то конкретном регионе с одной стоимостью и другой стоимостью – в другом. Теперь команды разработчиков, девопсов или владельцы сайтов могут сократить расходы за счет переиспользования статического контента бакетов бесплатно в кэше CDN и снизить расходы на утилизируемый трафик. Вместо потребления трафика между каждым членом команды разработки и S3-провайдером выгоднее использовать CDN», – сказал Илья Васильев, руководитель команды разработки CDN.

В панели управления Serverspace сервис CDN поддерживает работу с Amazon AWS, Google Cloud и другими провайдерами S3. Пользователи могут гибко настраивать подключенные бакеты в соответствии с их потребностями.

«Благодаря высокой степени масштабируемости CDN и интеграции с большинством провайдеров S3, пользователи могут легко справляться со скачками трафика и ростом спроса на контент. Это позволяет не беспокоиться о внеплановом расширении инфраструктуры», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

Сервис CDN дает возможность пользователям снизить время задержки ответа сайта, увеличить скорость загрузки контента и повысить SEO-рейтинг. Сейчас в панели управления можно подключить к сервису как домен сайта с помощью делегирования зоны или с использованием A- и CNAME-записей, и отдельно содержимое бакетов S3. Serverspace продолжает наращивать функциональность CDN и добавляет новые инструменты управления и конфигурирования каждым компонентом сети доставки контента.

***

Serverspace – международный облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux и Windows из любой точки мира. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.