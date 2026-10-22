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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203075
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Васильев Илья

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Axoft стала дистрибьютором Reezonly в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане 1
01.12.2023 Облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3 к сервису CDN 1
24.08.2023 Облачный провайдер Serverspace запустил услугу CDN 1
15.12.2022 My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов 1
20.07.2021 Iridium разработала спутниковый мониторинг транспорта Iridium EDGE 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Васильев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 228 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 964 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34092 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24891 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5945 2
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 302 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 463 2
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 594 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2567 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7451 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 303 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1942 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5431 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18378 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3098 1
VK - My.Games 81 1
Google Cloud Platform - GCP 395 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 116 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 9 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
Iridium EDGE 1 1
NCSoft Lineage 105 1
Linux OS 11702 1
Microsoft Windows 17055 1
Чачава Александр 124 1
Ефремов Сергей 18 1
Шарапова Светлана 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169099 2
Индонезия - Республика 1074 1
Нидерланды 3779 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 1
Турция - Турецкая республика 2656 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Канада 5098 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 89 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1283 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55162 1
Казахстан - Республика 6142 1
Европа 25044 1
Бразилия - Федеративная Республика 2536 1
Земля - планета Солнечной системы 10924 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Сингапур - Республика 1971 1
Индия - Bharat 5924 1
Америка - Американский регион 2211 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22134 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7119 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6202 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1843 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1022 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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