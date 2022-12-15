My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов

Новый владелец My.Games Александр Чачава объявил о реструктуризации своих игровых активов, в результате которой часть бизнеса My.Games, генерирующая выручку на российском рынке, будет выделена в отдельную независимую компанию. Эта компания станет новым обладателем лицензий для издательства игр в России, включая текущие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков. Дальнейшее оперирование и издательство этих продуктов будет осуществляться новым российским издателем Astrum Entertainment. Astrum Entertainment сохранит все текущие команды, вовлеченные в работу с данными проектами.

Отделившийся российский бизнес войдет в совместное предприятие (СП) с игровой компанией Innova, которая с 2006 г. специализируется на локализации и оперирование ПК-игр на территории России. Innova станет контролирующим и управляющим лицом созданного СП.

Портфолио издателей, вошедших в СП, в общей сложности будет насчитывать десятки популярных в России игр, включая такие хиты как Lineage 2, Aion, Black Desert, Warface, Archeage, LOST ARK, Perfect World, Аллоды Онлайн и многие другие. СП продолжит активно расширять свое портфолио, в том числе за счет издательства новых продуктов с перспективных рынков, включая страны Азии, с которыми обе компании успешно работают уже много лет.

В свою очередь, международный разработчик и издатель My.Games в результате реструктуризации, которую планируется завершить в ближайшие несколько месяцев, прекратит свою деятельность на территории России. My.Games полностью cфокусируется на международном развитии бизнеса и продолжит заниматься разработкой мобильных, ПК- и консольных продуктов, а также издательством на ключевых зарубежных рынках и усиливать работу с новыми партнерами из MENA, Латинской Америки, Индонезии и Индии.

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«Для меня большая честь возглавить такую экспертную команду и работать над развитием Astrum Entertainment, названной в честь компании, ставшей первым крупнейшим игровым холдингом в России. Мы начинаем свой путь как уже сильный успешный бизнес, обладающий многомиллионной аудиторией, многолетним опытом и отличным набором продуктов. Благодаря СП с Innova мы сможем обеспечить новые точки роста не только для нашей компании, но и для всего игрового российского рынка», — сказал Сергей Ефремов, СЕО Astrum Entertainment.

«Мы верим, что наше партнерство с Astrum Entertainment откроет новую главу в истории российской игровой индустрии, которая как никогда нуждается сейчас в объединении и поддержке. Совместив нашу с Astrum Entertainment экспертизу, опыт, и наработанные за годы связи мы сформируем мощную издательскую структуру в России, которая продолжит радовать отечественный рынок новыми увлекательными играми и обеспечивать качественный сервис для российских игроков», — сказал Илья Васильев, CЕО Innova.