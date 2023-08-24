Разделы

Облака
|

Облачный провайдер Serverspace запустил услугу CDN

Международный облачный провайдер Serverspace расширил список облачных услуг и подключил сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Теперь пользователи могут подключить свой домен к CDN двумя способами: с помощью делегирования зоны или с использованием A- и CNAME-записей. Сервис значительно ускоряет доставку контента конечному пользователю и снижает нагрузку на основной сервер.

Сервис CDN был разработан внутри группы компаний Itglobal.com. Серверы, расположенные на трех материках, объединены в геораспределенную структуру в шести точках присутствия: Россия, Нидерланды, США, Канада, Турция, и Казахстан. В ближайшее время сервис планирует запуск в трех новых геолокациях: Бразилия, ОАЭ и Сингапур.

«К CDN как к одному из вариантов дистрибуции контента относятся по-разному. В каких-то проектах CDN необходима, в каких-то – нужна опционально. Если говорить про простейшую доставку статического контента, то это лишь капля в море всех возможностей географически распределенной сети. Количество и объем контента растет из года в год. Вид контента, его качество и целевая аудитория различаются не только от страны к материку, но и от области к городу; алгоритмы выдачи в поисковых системах и возможности показа нативной рекламы; конвертирование видео и его доставка в реальном времени на различные платформы – это лишь грани возможностей CDN для бизнеса», – сказал Илья Васильев, руководитель команды разработки CDN.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать
бизнес-коммуникации

«Подключение новой услуги CDN дает возможность пользователям снизить время задержки ответа сайта, увеличить скорость загрузки страницы и повысить SEO-рейтинг. Это достигается за счет того, что CDN передает контент с серверов, расположенных ближе всего к конечному пользователю. При запросе содержимого веб-страницы CDN автоматически отдает контент с ближайшего из доступных серверов для доставки», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

Serverspace продолжает интеграцию инструментов управления сервисом. В ближайшем релизе появится возможность отслеживать географию запросов к подключенным к CDN доменам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака

Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу

Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру в новых условиях

Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом»

Что ждет российские облака в ближайшие годы

Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?
Показать еще