Облачный провайдер Serverspace запустил услугу CDN

Международный облачный провайдер Serverspace расширил список облачных услуг и подключил сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Теперь пользователи могут подключить свой домен к CDN двумя способами: с помощью делегирования зоны или с использованием A- и CNAME-записей. Сервис значительно ускоряет доставку контента конечному пользователю и снижает нагрузку на основной сервер.

Сервис CDN был разработан внутри группы компаний Itglobal.com. Серверы, расположенные на трех материках, объединены в геораспределенную структуру в шести точках присутствия: Россия, Нидерланды, США, Канада, Турция, и Казахстан. В ближайшее время сервис планирует запуск в трех новых геолокациях: Бразилия, ОАЭ и Сингапур.

«К CDN как к одному из вариантов дистрибуции контента относятся по-разному. В каких-то проектах CDN необходима, в каких-то – нужна опционально. Если говорить про простейшую доставку статического контента, то это лишь капля в море всех возможностей географически распределенной сети. Количество и объем контента растет из года в год. Вид контента, его качество и целевая аудитория различаются не только от страны к материку, но и от области к городу; алгоритмы выдачи в поисковых системах и возможности показа нативной рекламы; конвертирование видео и его доставка в реальном времени на различные платформы – это лишь грани возможностей CDN для бизнеса», – сказал Илья Васильев, руководитель команды разработки CDN.

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«Подключение новой услуги CDN дает возможность пользователям снизить время задержки ответа сайта, увеличить скорость загрузки страницы и повысить SEO-рейтинг. Это достигается за счет того, что CDN передает контент с серверов, расположенных ближе всего к конечному пользователю. При запросе содержимого веб-страницы CDN автоматически отдает контент с ближайшего из доступных серверов для доставки», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

Serverspace продолжает интеграцию инструментов управления сервисом. В ближайшем релизе появится возможность отслеживать географию запросов к подключенным к CDN доменам.