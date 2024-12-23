Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Т-Дата» представила инструмент для управления кластерами Kubernetes

Компания «Т-Дата», резидент инновационного центра «Сколково», анонсировала продукт «Смарт Стенд», предназначенный для быстрого создания кластеров Kubernetes высокой доступности на любой инфраструктуре. Продукт решает задачи автоматизации развертывания, настройки и управления кластерами, повышая надежность работы с ними и снижая риски, связанные с человеческим фактором. Об этом CNews сообщили представители «Т-Дата».

«Смарт Стенд» предлагает удобный и функциональный подход к работе с Kubernetes. Инструмент позволяет разработчикам развертывать и настраивать кластеры в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика, предоставляя удобные параметры для задания сетевой конфигурации, сертификатов и репозиториев Docker.

Решение обеспечивает создание типовой среды разработки, которая упрощает процессы интеграции информационных систем, повышает производительность команд и задает единый стандарт работы над проектами. Продукт поддерживает автоматизацию на базе Terraform, Ansible, Helmwave и Python, с запуском на операционных системах Ubuntu и Astra Linux.

Олег Покровский, «Росатом»: Создавая собственные ТИМ-решения, мы перестаем за свой счет обучать модели недружественных стран
Цифровизация

Дополнительные возможности включают установку пользовательского интерфейса, резервных систем и инструментов мониторинга. Среднее время развертывания кластера со «Смарт Стенд» составляет всего три–10 минут.

«Создание Kubernetes кластеров высокой доступности часто становится вызовом даже для опытных инженеров. Мы разработали «Смарт Стенд», чтобы устранить сложности этого процесса, предложив решение, которое автоматизирует ключевые этапы развертывания и настройки. Это не просто инструмент, а платформа, которая позволяет командам сосредоточиться на разработке, сокращая время на решение инфраструктурных задач», — сказала Ольга Окулова, генеральный директор «Т-Дата».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское

Как избежать оборотных штрафов из-за утечки данных?

Telegram «убивает» батарею iPhone: Смартфоны перегреваются и быстро разряжаются

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

У пользователей Microsoft Office массово «слетает» активация. Виноваты баги и админы

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще