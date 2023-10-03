Облачный провайдер Serverspace повысил скорость ответа на запрос в поддержку до 15 минут

Облачный провайдер Serverspace продолжает повышать скорость обработки запросов пользователей. Компания объявила об очередном достижении – среднее время первого ответа службы поддержки сократилось и теперь составляет 15 минут.

В предыдущем отчёте представители компании поделились: увеличение требований к отбору специалистов, модернизация процесса обработки заявок, расширение базы типовых запросов и обновление KPI позволили ускорить первичную обработку запросов на 40% и достичь отметки в 24 минуты. На сегодняшний день процесс ускорен еще на 22%. Текущие достижения делают Serverspace конкурентоспособным на мировом рынке облачных технологий. В то время, как AWS предлагает 15-минутный ответ только в случаях критической опасности инфраструктуры и бизнеса, Serverspace готов за это время ответить на любой пользовательский запрос.

Целью проекта является решение пользовательских запросов всего за 30 минут. При достижении поставленной цели, среднее время ответа на любое сообщение пользователя будет равно 5 минутам. Этот показатель станет рекордным для технической поддержки в отрасли облачных технологий. Согласно внутренним опросам пользователей, качество техподдержки является решающим фактором при выборе облачного провайдера (60% опрошенных поставили техническую поддержку на первое место в рейтинге качеств).

«Мы активно наращиваем компетенции инженеров, а также внедряем и модернизируем инфраструктурные технологии. Наряду со стремлением предлагать инструменты виртуализации высокого качества, крайне важен и соответствующий уровень экспертности в решении возникающих вопросов. Над улучшением качества и скоростью предоставления обратной связи мы работаем постоянно», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

Благодаря установленным стандартам обслуживания и непрерывному улучшению качества облачных сервисов служба поддержки компании помогает клиентам решать возникающие технические вопросы в кратчайшие сроки.

Serverspace – международный облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux и Windows из любой точки мира менее чем за 1 минуту. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.