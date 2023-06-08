«Лаборатория числитель» представила платформу управления облачной ИТ-инфраструктурой «Нимбиус»

Российский разработчик ПО «Лаборатория числитель» выпустила на рынок платформу управления гибридным облаком «Нимбиус». Это решение класса CMP (Cloud Management Platform) позволяет централизованно управлять локальными системами виртуализации, частными и гибридными облачными средами. Решение включено в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория числитель».

Платформа «Нимбиус» реализует облачный подход к управлению ИТ на существующей инфраструктуре компании по модели Infrastructure-as-a-Code. Интегрированный в платформу портал самообслуживания позволяет получать ИТ-услуги в автоматическом режиме, а встроенный оркестратор — автоматически выделять вычислительные ресурсы и оказывать ИТ-услуги по модели IaaS, DBaaS, PaaS, SaaS любой сложности, а также интегрировать их с существующим ИТ-ландшафтом компании.

«Нимбиус» построен на базе Open Source оркестратора ManageIQ. Разработчики «Лаборатории числитель» адаптировали платформу к техническим решениям корпоративных ИТ-инфраструктур. Основной упор при разработке продукта был сделан на совместимости с большим количеством оборудования и ПО.

Основные коннекторы платформы: VMware vSphere; Hyper-V; OpenStack; виртуализация на базе oVirt; Terraform; Ansible.

Платформенное решение обеспечивает гибкое управление как локальной ИТ-инфраструктурой, так и публичными облаками, позволяя сократить Time to Market за счет оказания ИТ-услуг в режиме самообслуживания. Платформа также позволяет автоматически выделять и конфигурировать ИТ-ресурсы и создавать test/dev-окружения для DevOps.

«Проекты по внедрению решений для управления облаком обычно занимают много времени и часто требуют доработок. Мы аккумулировали наш опыт и создали продукт, который позволяет это время сократить. Платформа “Нимбиус” автоматизирует жизненный цикл ИТ-услуг в частном и публичном облаке, ускоряет процессы эксплуатации ИТ-инфраструктуры и повышает эффективность использования вычислительных ресурсов», — отметила Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель».

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«Лаборатория числитель» — российский разработчик программного обеспечения. На рынке с 2019 г. Специализируется на создании собственных продуктов в области контейнерных платформ, DevOps, облачных решений и мониторинга.