Облачный провайдер Serverspace открыл представительство в Бразилии

Международный облачный провайдер Serverspace продолжает осваивать новые регионы и открывает представительство в Латинской Америке, в Бразилии. Провайдер теперь предоставляет облачные сервисы для локальных пользователей. Это значит, что для них доступны сайт Serverspace.com.br на португальском языке и оплата с помощью карт бразильских банков. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Облачный провайдер придерживается стратегии развития отдельных представительств на локальных рынках. Бразилия стала 8 площадкой, где провайдер предоставляет облачные сервисы, работа с которыми адаптирована под локальный рынок. Бразильским пользователям теперь доступен сайт, отдельная панель управления с возможностью оплаты в валюте бразильский реал, а также локальная техническая поддержка.

«Экономика Бразилии принадлежит к десятке крупнейших по ВВП, что показывает значимость выхода на этот рынок. Рынок облачных вычислений Бразилии сегодня динамично развивается, страна следует общемировой тенденции роста и больше инвестирует в эту сферу. Финансы, цифровые банки, ИТ, логистика и другие сферы являются отраслями, которые увеличили спрос на облачные решения. Поэтому выход на рынок Бразилии для нас — одна из приоритетных задач. Мы хотим создать для пользователей подходящие условия, чтобы работать с облачными сервисами. Также, чтобы обеспечить защиту данных своих пользователей, компания будет соблюдать бразильское законодательство LGPD», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

После запуска представительства в Бразилии, Serverspace планирует расширить свое присутствие на других мировых рынках. Это позволит все большему количеству пользователей работать с облачными сервисами провайдера в удобном, адаптированном под рынок формате. До конца года Serverspace планирует открытие представительства в ОАЭ.

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Serverspace – облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux, Windows и российских ОС из любой точки мира менее чем за одну минуту. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.