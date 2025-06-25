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ИТ-компетенции 2025: какие навыки сегодня действительно востребованы

Российская компания Stellar, специализирующаяся на формировании ИТ-команд для разработки ПО под задачи бизнеса, представила исследование ключевых компетенций, востребованных на рынке в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Stellar.

ИТ-рынок переживает смещение акцентов: если 10 лет назад на первом месте стояли технические навыки, то сегодня в центре внимания — способность специалиста решать конкретные бизнес-задачи, быстро адаптироваться и мыслить системно.

«Компании больше не ищут просто разработчиков или аналитиков. Они ищут партнеров, которые понимают бизнес, обладают насмотренностью и способны предложить решение “здесь и сейчас” — с учетом контекста и ограничений», — сказала Ирина Лебедева, директор по операционному управлению Stellar.

Согласно внутренней аналитике Stellar, наиболее востребованы специалисты с T-shaped профилем: глубокая экспертиза в одном направлении и широкое понимание смежных областей. Это позволяет работать в кросс-функциональных командах и предлагать нестандартные подходы.

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Также в тренде — умение работать с продуктовой логикой, понимание бизнес-метрик и знание индустрии, в которой работает заказчик. Это особенно актуально для специалистов в области DevOps, системной аналитики и ИТ-архитектуры.

Среди языков программирования наибольшим спросом пользуются JavaScript, Python и TypeScript. Они востребованы в проектах, связанных с цифровыми платформами, ИИ и аналитикой. Стабильно высокий интерес к DevOps-инструментам, таким как Docker, Kubernetes, Terraform, а также к облачным платформам — AWS, Azure и GCP.

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