Российский поставщик облачных услуг Serverspace предоставляет возможность аренды виртуальной инфраструктуры в сейсмоустойчивом ЦОД

Международный поставщик облачных услуг Serverspace продолжает расширяться в Европе. Он уже подключил дата-центры в Амстердаме, США и странах СНГ. Теперь пользователям доступна возможность аренды виртуальной инфраструктуры в передовом центре обработки данных в Турции, Стамбул – Star of Bosphorus.

Недавно Serverspace запустил представительство в Турции, и пользователи теперь могут пользоваться сайтом и панелью управления, адаптированными под локальный рынок. Провайдер предоставляет возможность стартапам, малому и среднему бизнесу разворачивать полноценную инфраструктуру в облаке и самостоятельно выбирать конфигурацию необходимых ресурсов и масштабировать их по мере развития. Дополнительные функции в виде предустановленных приложений, объектного хранилища, DNS хостинга, инструментов автоматизации API, CLI и Terraform позволяют кастомизировать инфраструктуру под требования проектов.

Так как данные турецких пользователей должны храниться внутри страны, провайдер принял решение разместить оборудование в местном дата-центре. Star of Bosphorus – это первый ЦОД в Турции сертифицированный по международному стандарту Uptime Institute Tier III Design & Resort. Дата-центр обеспечивает непрерывность работы в случае землетрясения и высшую степень физической защиты серверного оборудования. Достигается это за счет структурной сейсмической изоляции, которая позволяет защитить все здание от землетрясения. В дополнение к физической безопасности, дата-центр гарантирует необходимую техническую поддержку и конфиденциальность данных.

Пользователи могут создавать серверы в Турции на базе инновационной гиперконвергентной платформы vStack с максимальной конфигурацией на один сервер до 16 CPU и до 128 ГБ RAM.

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Serverspace – международный облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux и Windows из любой точки мира. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.