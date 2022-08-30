IBM вынуждает ненужных сотрудников увольняться под угрозой ссылки

Либо ссылка, либо увольнение по собственному желанию

IBM вынудила значительную часть персонала, оставшегося без дела после продажи подразделения Watson Health, уволиться по собственному желанию. Сотрудникам, которым не нашлось места в перешедшем в руки Francisco Partners медтех-бизнесе, были предложены неприемлемые условия продолжения сотрудничества с «Голубым гигантом», пишет The Register.

Примечательно, что большинство «выдавленных» таким образом из компании людей старше 40 лет. IBM неоднократно обвиняли в дискриминации сотрудников по возрастному признаку. Совпадение это или продолжение взятого компанией не позднее 2014 г. курса на «омоложение» штата, еще предстоит выяснить.

Прощание с Watson Health

В январе 2022 г. стало известно о том, что IBM продаст Francisco Partners часть активов своего убыточного подразделения в сфере здравоохранения Watson Health.

Как ожидалось, по итогам сделки в распоряжении инвестиционной компании окажутся наборы данных (датасеты) и программные продукты, такие как Health Insights, MarketScan, Clinical Development, Social Program Management, Micromedex, а также ПО для обработки медицинских изображений. Сделка была закрыта 30 июня 2022 г.

IBM снова выдавливает возрастных сотрудников из компании

По оценке The Register, не менее 50 сотрудников Watson Health из совокупных 2 тыс. потеряли работу в результате его продажи. Средний возраст затронутых негативными последствиями сделки составил 48 лет; более 80% из них – старше 40.

Работа для обделенных

Тем сотрудникам, кому не нашлось места в теперь носившей название Merative компании, обещали подыскать иную позицию в IBM уверяя, что под сокращение штата они не попадут. В корпорации даже придумали специальный термин для описания кампании по распределению экс-сотрудников Watson Health по другим подразделениям – Redeployment Initiative (буквально «Инициатива по передислокации», RI). По информации источника The Register в IBM, в период с 10 марта по 30 мая 2022 г. сотрудников «обрабатывали», убеждая в прочности их позиций.

Однако позднее выяснилось, что для сохранения работы в IBM бывшим работникам Watson Health придется переехать в другой населенный пункт, в большинстве случаев за пределы США. Источник издания, который, судя по всему, сам оказался жертвой ситуации, считает, что IBM с самого начала не планировала сохранять соответствующие рабочие места.

31 мая 2022 г., как сообщает источник The Register, IBM свернула инициативу RI, оставив оказавшихся в подвешенном состоянии бывших сотрудников Watson Health перед выбором: каким-либо образом отыскать для себя свободную должность в IBM или уйти из компании. Второй вариант предполагает получение выходного пособия в размере трехмесячной зарплаты и подписание документа об отсутствии претензий к компании по вопросам возрастной дискриминации.

Излюбленная тактика

Как отмечает The Register, навязывание релокации как способ избавления от более не нужных сотрудников – привычная для IBM тактика. Так, в последние годы корпорацию не раз обвиняли в ее использовании против возрастных кадров. В частности, издание упоминает недавно урегулированный иск, поданный к IBM в интересах Йоргена Лонна (Jorgen Lohnn), покончившего с собой после увольнения из компании.

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Согласно судебным материалам дела, корпорация якобы вынудила уволиться множество пожилых сотрудников, потребовав от них перебраться в другую часть страны и работать вне офиса IBM. При этом утверждается, что подвергшиеся подобному обращению люди к тому моменту уже имели право перейти на «удаленку». То есть практического смысла в навязывании релокации, кроме как избавиться от неугодного возрастного сотрудника, не было. При этом IBM прекрасно знает, сколь значительно отпугивающим фактором является перспектива переезда. Из документов следует, что на релокацию соглашаются лишь в 8-10% случаев.

Процедура увольнения по инициативе нанимателя, в том числе в рамках сокращения штата, требует определенной подготовки и соблюдения ряда правил и нередко оставляет работодателя уязвимым к судебному преследованию со стороны уволенного. Поэтому уход «лишнего» сотрудника по собственному желанию – наиболее благоприятный сценарий для компании.

В рамках другого разбирательства, посвященного возрастной дискриминации, бывший вице-президент корпорации Кэтрин Роджерс (Catherine Rodgers) в 2019 г. подтвердила, что именно увольнения по собственному IBM и ожидала от уже немолодых сотрудников, предлагая им релокацию.

«Мне казалось, что IBM на самом деле не ожидала того, что эти сотрудники согласятся переехать, – заявила Роджерс в своих письменных показаниях, данных под присягой. – Даже в тех редких случаях, когда сотрудник соглашался на переезд, IBM предпринимала дальнейшие шаги, чтобы заставить его уйти из компании».

Дискриминация в IBM

В адрес IBM поступали обвинения в дискриминации не только по возрастному признаку. Так, в марте 2022 г., как писал CNews, дата-сайентист Майкл Стиклер (Michael Stickler) обратился в суд, будучи абсолютно уверен, что в корпорации его обделили исключительно на основании принадлежности к мужскому полу.