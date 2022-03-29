ИТ-шник пошел войной на IBM из-за дискриминации мужчин

Нелегко мужчине в IBM

Экс-сотрудник IBM Майкл Стиклер (Michael Stickler) подал в суд на своего бывшего работодателя за дискриминацию по половому признаку и незаконное увольнение.

По сообщению The Register, американский дата-сайентист (Data Scientist, специалист по обработке данных) недоволен тем, что ему неоднократно отказывали в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. В то же время запросы подобного характера со стороны его коллег-женщин начальством удовлетворялись.

Истец считает, что имеет право на денежную компенсацию, которая включает недополученную в результате увольнения заработную плату, а также расходы на лечение и юристов, возмещение морального вреда, нанесенного действиями IBM. Конкретную сумму определит суд присяжных, если сочтет требования Стиклера обоснованными. В исковых документах говорится, что сумма требований превышает $75 тыс.

Трудная жизненная ситуация

Согласно документам, направленным истцом в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка, в марте 2021 г. семилетний сын невесты Стиклера начал жить вместе с матерью в его квартире. За несколько дней до заселения мальчика ИТ-специалист попросил у своей начальницы Эвелин Дастервальд (Evelyn Duesterwald) предоставить ему неделю оплачиваемого отпуска, рассчитывая провести свободное время в компании будущего пасынка, чтобы узнать того получше. Менеджер просьбу ИТ-шника отклонила.

IBM вновь столкнулась с обвинениями в дискриминации

В апреле 2021 г. невеста Стиклера серьезно заболела, ей потребовалась существенная медицинская помощь – она уже не могла оказывать должный уход своему чаду. Сам Стиклер в тот момент трудился на «удаленке». Помимо работы на IBM и ухода за больной женщиной, он был вынужден заниматься мальчиком, поскольку школьники также были отправлены на домашнее обучение в разгар пандемии covid-19. Совмещение всех этих обязанностей мужчине давалось непросто и негативно сказалось на его физическом и психическом здоровье, говорится в документах.

Стиклер вновь затронул тему отпуска в разговоре с руководителем своей команды (team lead). Тот посоветовал ему воспользоваться программой Personal Time Off, которую своим работникам предлагает IBM. В ее рамках сотруднику предоставляются 10 оплачиваемых дней отпуска, которые можно потратить на урегулирование проблем личного характера. Начальница после очередного обращения Стиклера одобрила лишь пять дней, которые тот израсходовал в течение последующих восьми недель.

В июне 2021 г. состояние здоровье невесты бывшего работника IBM ухудшилось, поэтому женщину пришлось поместить в стационар. В связи с этим Дастервальд одобрила подчиненному еще пять дней отгулов в рамках Personal Time Off.

Дискриминация

По мнению истца, менеджер должна была предложить ему отпуск по программе Emergency Paid Care, которую поддерживает IBM, или финансируемую государством Paid Family Leave. Инициатива IBM, к примеру, предусматривает предоставление 20-дневного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, который вынужден находиться дома по любой из причин, имеющих отношение к covid-19.

Вместо этого начальница предложила Стиклеру неоплачиваемый отпуск продолжительностью от шести до 12 месяцев. Причем гарантировать сохранность рабочего места по завершении данного периода менеджер не была готова. Возможность уйти в отпуск на условиях Paid Family Leave, согласно судебным документам, на регулярной основе предоставляют сотрудницам IBM. В пример ставится коллега Стиклера, ребенок которой остался без сиделки – женщину отпустили на 20 дней, а впоследствии разрешили ей работать по гибкому графику.

В направленных в суд документах также отмечается, что Дастервальд ввела ИТ-специалиста в заблуждение, сообщив тому о праве уйти в 12-недельный неоплачиваемый отпуск в соответствии с законом «о семейных и медицинских отпусках» (Family and Medical Leave Act).

Стиклер пожаловался начальству на дискриминацию, однако данное действие принесло результат прямо противоположный ожидаемому.

Возмездие

Спустя неделю после подачи жалобы, если верить жалобе истца, начались репрессии по отношению к Стиклеру со стороны непосредственного руководителя. В рамках программы повышения качества работы ему была поставлена задача отчитаться о производительности некоего алгоритма, лежащего в основе одного из программных продуктов IBM. На это ИТ-специалисту было дано восемь недель – срок, который тот счел весьма сжатым. Несмотря на то, что с задачей он справился, его еженедельно вызывали «на ковер», пока не перевели на другой, новый проект.

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В судебном иске утверждается, что качество работы Стиклера над новым проектом было удовлетворительным. Тем не менее, 15 декабря 2021 г. он был уволен.

Истец считает, что увольнение является местью руководства за жалобы о дискриминации. Представитель ответчика в разговоре с The Register заявил, что обвинения Стиклера беспочвенны, а IBM будет «энергично защищаться» в суде.

Краткая трудовая биография при исковом заявлении характеризует Стиклера как весьма ценного работника, успешно продвигавшегося по карьерной лестнице в IBM с 2013 по 2021 г. В прошлом году, согласно документу, ИТ-специалист получил от IBM награду за выдающиеся достижения. Данная награда вручается лишь сотрудникам, занятым в проектах, которые принесли компании не менее $10 млн. Ею отмечено не более 0,1% от общего количества работников IBM во всем мире, отмечается в исковом заявлении.

Кадровая политика IBM

IBM не в первый раз сталкивается с обвинениями в дискриминации в свой адрес.

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В августе 2019 г. «Голубого гиганта» уличили в массовом увольнении людей в возрасте. Это продолжалось годами, и в результате стремления компании омолодить свой персонала без работы осталось около 100 тыс. человек.

Кроме того, компания запомнилась кампаниями по массовому сокращению штата, проведенными в разные годы. В 1993 г. она оставила без работы 60 тыс. человек, объяснив это оптимизацией и реорганизацией бизнеса. В 2016 г. количество ее сотрудников сократилось на 14 тыс., а в 2017 г. – еще на 5 тыс. человек. В 2015 г., работы в IBM лишились 111 тыс. человек или около 26% от общей численности персонала.

В ноябре 2020 г. CNews писал о планах IBM уволить около 10 тыс. человек в Европе, тем самым сократив свой штат в Старом свете на 20%.