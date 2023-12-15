Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok

В недорогих сотовых телефонах Nokia появится быстрый доступ видеосервису YouTube Shors с роликами длительностью в пределах одной минуты. Для просмотра таких видео больше не потребуются ни планшет, ни смартфон, ни компьютер – Nokia сделала его доступным на устройствах, по своим возможностям схожих с телефонами 20-летней давности.

YouTube работает без смартфона

На обычных кнопочных телефонах Nokia появилась возможность просмотра роликов с YouTube, пишет портал GizmoChina со ссылкой на заявление финской компании HMD Global – нынешнего владельца бренда Nokia. Пользователи таких устройств смогут смотреть короткие видеоролики Shorts без необходимости доставать смартфон или планшетный компьютер.

Shorts – это дочерний видеосервис YouTube, на котором размещаются вертикально ориентированные ролики длительностью в пределах одной минуты. Это один из новейших сервисов такого рода – он работает с августа 2021 г., и его цель, как и всех остальных подобных проектов – конкурировать с TikTok. Это китайский сервис коротких видеороликов, запущенный в сентябре 2016 г. и являющийся самым известным и популярным в мире. После 24 февраля 2022 г. TikTok запретил своим российским пользователям загружать новые ролики, а YouTube отключил российским блогерам монетизацию.

Пока не для всех

Эксперимент с интеграцией YouTube Shorts в классические мобильники Nokia решила начать с двух недорогих моделей, вышедших в 2023 г. Эту полезную для многих опцию получили телефоны Nokia 106 4G и Nokia 110 4G из ценового сегмента до $30 (около 2700 руб. по курсу ЦБ на 15 декабря 2023 г.) на программной платформе Series 30+.

Фото: natanaelginting / FreePik Теперь смотреть YouTube можно и на классических телефонах

По данным HMD Global, поддержка YouTube Shorts на недорогих «звонилках» реализована посредством некоего фирменного облачного сервиса. В отличие от пользования сервисом посредством браузера на компьютере, смартфоне или планшете, смотреть ролики на телефонах Nokia без авторизации не получится – потребуется внести данные своего Google-аккаунта.

В дополнение к YouTube Shorts облако HMD Global откроет владельцам телефонов 106 4G и 110 4G доступ к видеоиграм 2048, Sokoban и Tetris и новостному сервису BBC Hindi.

По сути, нерешенным остается лишь вопрос комфорта при просмотре роликов Shorts. В отличие от современных смартфонов, классические телефоны не имеют столь же больших экранов, а у перечисленных моделей они и вовсе 1,8-дюймовые. Также пока неясно, как быстро будут разряжаться их аккумуляторы, емкость которых составляет лишь 1450 мАч.

Напомним, что ни смартфоны, ни телефоны Nokia не поставляются в Россию по официальным каналам с осени 2022 г.

Когда «звонилка» Nokia лучше смартфона Huawei

Добавление YouTube Shorts в состав недорогих телефонов Nokia моментально сделало их более привлекательными в глазах многих пользователей по сравнению с современными смартфонами китайской компании Huawei. Она с 2019 г. не имеет права встраивать в свои мобильники на Android и собственной платформе Harmony OS сервисы Google поэтому YouTube на них нет по умолчанию.

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений ИТ в банках

Безусловно, смотреть и YouTube, и Shorts можно в браузере, но, судя по тому, как быстро смартфоны Huawei исчезли из мировых топов продаж, пользователям такой вариант приемлемым и удобным не показался. В конце 2019 г. Huawei запустила собственные мобильные сервисы Huawei Mobile Services, в состав которых вошли альтернативы всем основным проектам Google, включая магазин приложений Google Play – его Huawei заменила на фирменный AppGallery.

Заменой YouTube в HMS стал проект DailyMotion. Это французский видеосервис, один из крупнейших в мире воспользоваться которым в России, не имея определенных знаний, не получится. Он навечно заблокирован в стране с января 2017 г. – на момент выхода материала этот сервис открывался только при подмене IP-адреса с российского на иностранный. При этом информация о его блокировке в «черном списке» Роскомнадзора на 15 декабря 2023 г. не фигурировала.