Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198792
ИКТ 15339
Организации 11748
Ведомства 1510
Ассоциации 1110
Технологии 3586
Системы 27054
Персоны 86717
География 3112
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2828
Мероприятия 894

Nokia 106

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2026 Теперь как в армии. Wildberries запретила смартфоны на складах. Разрешены только кнопочные телефоны без камер 1
15.12.2023 Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok 1
19.11.2018 Просто телефоны от просто Nokia 1
14.11.2018 Представлены кнопочные телефоны Nokia 106 и Nokia 230 в новом цвете. Цены 1
11.08.2014 Microsoft представил мультимедийный телефон за 19 евро. ВИДЕО 1
21.08.2013 Nokia везет в Россию два сверхдешевых телефона 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Nokia 106 и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
HMD Global - Nokia 144 2
Microsoft Corporation 25767 1
Huawei 4668 1
Google LLC 12679 1
Dailymotion - Видеохостинг 43 1
Huawei Mobile Services 75 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5649 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26280 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29672 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10680 3
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 614 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4770 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10587 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7925 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13235 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7888 2
USB micro 974 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1972 2
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 335 2
Наушники - Headphones 4470 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5373 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12925 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10130 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6263 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9993 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18318 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 1
SIM-card - Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 84 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4552 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2336 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 623 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 292 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3272 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 1
Фонарик 327 1
Часы - Watch 1058 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3232 1
Application store - магазин приложений 1462 1
Nokia 230 3 2
Nokia 105 4G 10 2
Nokia Snake - Змейка 37 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3549 1
Google Android 15232 1
Huawei AppGallery 353 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 250 1
Apple iPhone 6 4861 1
Huawei Mate - серия смартфонов 452 1
Gameloft Tetris 27 1
Google Cloud Services 244 1
Google Account - Google ID 55 1
Nokia Sseries - серия телефонов 149 1
Nokia 130 5 1
ByteDance - TikTok 354 1
Google YouTube Shorts 26 1
FreePik 1834 1
Google YouTube - Видеохостинг 3001 1
Россия - РФ - Российская федерация 165938 6
Финляндия - Финляндская Республика 3695 2
Франция - Французская Республика 8176 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3164 2
Blacklist - Чёрный список 711 1
GizmoChina 170 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще