Теперь как в армии. Wildberries запретила смартфоны на складах. Разрешены только кнопочные телефоны без камер

Сотрудникам Wildberries отныне запрещено приносить на склады компании смартфоны и даже большинство сотовых телефонов. Можно пользоваться исключительно мобильниками без камер. Аналогичные запреты частично действуют в российской армии.

Назад в каменный век

Российский Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на склады смартфоны и даже обычные сотовые телефоны, если в них есть фотокамера, сообщили CNews представители компании. Ограничение не действует лишь на обычные сотовые телефоны без встроенной камеры. CNews уточнил у представителей Wildberries – ноутбуки со встроенными веб-камерами проносить тоже нельзя.

«Кнопочные мобильные телефоны, не оснащенные камерой, как и ранее, разрешены к проносу в соответствии с установленными требованиями безопасности. Указанные требования также являются одной из дополнительных мер безопасности, направленных на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов», – заявили CNews в пресс-службе Wildberries.

На запрос CNews, когда именно запрет в ступает в силу, представители маркетплейса не ответили. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», он действует с 3 августа 2026 г.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Отныне современные гаджеты на складах Wildberries под запретом

Схожие требования действуют и в российской армии. Например, весной 2021 г. молодым россиянам, попавшим под весенний призыв, запретили брать смартфоны с собой на призывной пункт. Прибыть в военкомат им разрешили тогда или вовсе без средств связи, или с обычным кнопочным телефоном.

Сотрудники предупреждены

Wildberries уведомил своих работников о новом ограничении, разослав внутреннее уведомление. В нем прямо сказано, что фото- и видеосъемка во время воздушной тревоги «угрожают безопасности, могут раскрыть позиции сил противовоздушной обороны (ПВО), нарушают требования законодательства Российской Федерации и могут повлечь административную, а в отдельных случаях – уголовную ответственность».

Публикация в Telegram-канале «Осторожно, новости»

При этом в уведомлении ничего не сказано, как быть тем, у кого формат SIM-карты не подходит для кнопочного телефона без камеры. В современных смартфонах используется формат nanoSIM или электронную карту (eSIM), тогда как кнопочные мобильники чаще всего используют более старые microSIM или вовсе miniSIM.

Это ваши проблемы

О том, будет ли Wildberries компенсировать своим работникам затраты на покупку сотового телефона, в официальном заявлении компании не сказано. На вопрос CNews об этом представители маркетплейса не ответили.

Иными словами, сотрудников Wildberries поставили перед выбором – если они хотят оставаться на связи, находясь на складе компании, им придется купить дополнительный телефон за свой счет (при условии, что у него до этого не было мобильника без камеры). Если они не хотят тратить деньги, то им придется остаться без связи на момент пребывания на территории склада Wildberries.

Стоит отметить, что найти в продаже новый сотовый телефон без встроенной фотокамеры – задача, в целом, решаемая. Первый мобильник со встроенной камерой вышел в мае 1999 г., это был Kyocera VP-210 Visual Phone, и с тех пор производители старались интегрировать этот компонент если не во все, то в большинство своих моделей.

Однако редакции CNews удалось найти телефоны без камеры в российской рознице. Например, на Ozon за 616 руб. можно купить модель Nokia 106, и пока что это это самый дешевый мобильник в этой категории.

Вероятно, спрос на телефоны без камеры вырастет, что может привести к росту цен на них

В каталоге ритейлера DNS самые дешевые телефоны без камеры – это Olmio A14 и AOC A170, которые стоят 899 руб. на момент выхода материала.

899 рублей - это тоже деньги, и их тоже надо заработать

Важно понимать, что на обычный мобильный телефон невозможно установить ни одно приложение – ни банковское, ни навигационное. Комфортно пользоваться интернетом с их помощью тоже нельзя.

Что происходит

Склады Wildberries в настоящее время на регулярной основе подвергаются атакам украинских беспилотников. Удары нанесены, по меньшей мере, по 15 объектам логистической инфраструктуры маркетплейса – они начались в ночь на 18 июля 2026 г. с попадания БПЛА в склады в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область). В ночь на 3 августа 2026 г. беспилотники атаковали склад Wildberries во Владимирской области.

За 10 дней до первого удара Wildberries снял с себя ответственность перед продавцами за порчу и уничтожение товаров в результате ударов БПЛА, переписав оферту. По подсчетам различных аналитиков, потери продавцов исчисляются сотнями миллиардов рублей.

Склады других маркетплейсов от массовых попаданий БПЛА к моменту выхода материала не страдали. Однако атаки на инфраструктуры Wildberries все же отражаются на его конкурентах – к примеру, акции Ozon несколько раз резко падали в цене после первых ударов в конце июля 2026 г.