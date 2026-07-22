Разделы

Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Били одного, а «прилетело» другому. Горящие склады Wildberries обрушили капитализацию другого российского маркетплейса

Удары Украины по складам Wildberries негативно отразились на Ozon – маркетплейсе, работающем с 1998 г. Акции компании просели в цене на 8,1%. Сейчас они торгуются на Мосбирже. За несколько часов до этого украинские БПЛА поразили склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а менее недели назад по тем же причинам сгорели склады Wildberries в Котовске и Электростали. В складские помещения самого Ozon дроны за последние несколько месяцев не попадали.

Зацепило по касательной

Акции российского маркетплейса Ozon резко подешевели в ходе утренней сессии 22 июля 2026 г. на Московской бирже. Как пишет Forbes, за считанные минуты их стоимость обвалилась на 8,1%.

Официальные причины такого резкого падения стоимости ценных бумаг одной из крупнейших российских компаний к моменту выхода материала не назывались. Однако у игроков российского рынка инвестиций есть предположение, что это может быть связано с положением, в котором оказался крупнейший конкурент Ozon – маркетплейс Wildberries.

В ночь с 21 на 22 июля 2026 г. украинские дроны атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). В обоих случаях удары привели к сильным пожарам. К моменту выхода материала не было известно о размерах ущерба и объемах частично или полностью уничтоженного товара.

Мнение о том, что обвал акций Ozon – потенциальное следствие ударов по складам Wildberries на юге России, высказала фирма ООО «Компания БКС». На ее сайте «БКС Экспресс» 22 июля 2026 г. в 9:43 по Москве была размещена публикация с заголовком «Акции Озон теряют около 7% на фоне атак на склады Wildberries». В ней отмечено, что причиной обесценивания акций Ozon «могли стать стали новости об атаке логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске» (цитата приведена без изменений).

ozo62.jpg

Публикация «БКС Экспресс»

Ozon – это старейший российский маркетплейс из числа крупнейших в стране. Он работает с 1998 г., Wildberries – с 2004 г., «Яндекс Маркет» – с 2000 г.

История повторяется

Нынешний удар Украины по складам Wildberries – второй по счету за последние пять дней. Первый случился в ночь с 17 на 18 июля 2026 г. – тогда ВСУ направили дроны в склады, расположенные Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область).

ozon700.jpg
Ozon
Ozon страдает от ударов по складам его прямого конкурента

К моменту выпуска материала сообщалось, что в результате атаки на склады в Краснодаре и Невинномысске есть несколько пострадавших, однако удар по складам в Электростали и Котовске возымел гораздо более серьезные последствия – погибли как минимум семь человек, а число пострадавших измеряется десятками.

После этого утром в понедельник, 20 июля 2026 г., акции Ozon тоже подешевели и тоже очень резко. Их стоимость обрушилась на 12%, отмечает Forbes.

ozo61.jpg

Совпадение или нет?

К слову, Wildberries заранее защитил себя от дополнительных крупных финансовых потерь в случае атак БПЛА. Он снял с себя ответственность за них перед продавцами – как сообщал CNews, в начале июля 2026 г. маркетплейс опубликовал новую версию оферты, согласно которой утрата и порча товара в результате атаки БПЛА продавцам более не компенсируется.

В своем мнении о том, что падение акций Ozon связано с атаками на склады Wildberries, «Компания БКС» не одинока. «Главный триггер такого обвала – риски для инфраструктуры маркетплейсов – после атак на склады Wildberries, инвесторы боятся той же судьбы и для Ozon. Из этого вытекает, что компании может понадобиться больше денег на охрану, страхование и резервные мощности», – заявили аналитики «СберИнвестиций» в своем Telegram-канале после обвала акций Ozon 20 июля 2026 г.

ozo63.jpg

Пост в Telegram-канале «СберИнвестиций»

«Прилетов» не было

К моменту выхода материала украинские дроны если и были выпущены по складам Ozon, до до цели не долетели ни разу. За последние четыре с половиной года не было ни одной новости о попадании украинского БПЛА по складским помещениям этого маркетплейса.

Однако зафиксирован как минимум один случай крупного пожара – 3 августа 2022 г. загорелся склад Ozon в Истринском районе Московской области.

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом Цифровизация

Площадь пожара составила 55 тыс. кв. метров. По данным Ozon, в результате пострадали второй и третий блоки складского комплекса. Причину возгорания маркетплейс не указывает.

ozo64.jpg

Публикация MSK1

Ozon арендовал склад у компании из ГК «Ориентир». По данным портала MSK1, убытки маркетплейса от пожара составили в пределах 10,8 млрд руб.

Позже на своем корпоративном сайте Ozon написал, что СПАО «Ингосстрах» возместил ему ущерб от этого пожара. «Совместно с привлеченными экспертами стороны провели масштабное расследование, по результатам которого событие было признано страховым случаем. Ozon уже получил выплату в размере 6,443 млрд руб. в полном размере единовременным платежом. Риск был перестрахован на российском рынке», – указано в сообщении Ozon.

ozo65.jpg

Заявление Ozon

Как пишет MSK1, после получения выплаты от страховой Ozon попытался через суд взыскать оставшиеся убытки (примерно 4,5–5,5 млрд руб.) с девелопера склада – компании «Ориентир Запад-1», но безуспешно. Суд отказал в удовлетворении иска. «Были и встречные иски от девелопера, которые также не были удовлетворены», – отмечает портал MSK1.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Не купил чужой, сделаю собственный. «Яндекс» создал сервис по доставке цветов после провала покупки Flowwow

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

Власти запретили сносить АЗС, чтобы построить на ее месте производство микросхем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще