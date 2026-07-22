Били одного, а «прилетело» другому. Горящие склады Wildberries обрушили капитализацию другого российского маркетплейса

Удары Украины по складам Wildberries негативно отразились на Ozon – маркетплейсе, работающем с 1998 г. Акции компании просели в цене на 8,1%. Сейчас они торгуются на Мосбирже. За несколько часов до этого украинские БПЛА поразили склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а менее недели назад по тем же причинам сгорели склады Wildberries в Котовске и Электростали. В складские помещения самого Ozon дроны за последние несколько месяцев не попадали.

Зацепило по касательной

Акции российского маркетплейса Ozon резко подешевели в ходе утренней сессии 22 июля 2026 г. на Московской бирже. Как пишет Forbes, за считанные минуты их стоимость обвалилась на 8,1%.

Официальные причины такого резкого падения стоимости ценных бумаг одной из крупнейших российских компаний к моменту выхода материала не назывались. Однако у игроков российского рынка инвестиций есть предположение, что это может быть связано с положением, в котором оказался крупнейший конкурент Ozon – маркетплейс Wildberries.

В ночь с 21 на 22 июля 2026 г. украинские дроны атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). В обоих случаях удары привели к сильным пожарам. К моменту выхода материала не было известно о размерах ущерба и объемах частично или полностью уничтоженного товара.

Мнение о том, что обвал акций Ozon – потенциальное следствие ударов по складам Wildberries на юге России, высказала фирма ООО «Компания БКС». На ее сайте «БКС Экспресс» 22 июля 2026 г. в 9:43 по Москве была размещена публикация с заголовком «Акции Озон теряют около 7% на фоне атак на склады Wildberries». В ней отмечено, что причиной обесценивания акций Ozon «могли стать стали новости об атаке логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске» (цитата приведена без изменений).

Публикация «БКС Экспресс»

Ozon – это старейший российский маркетплейс из числа крупнейших в стране. Он работает с 1998 г., Wildberries – с 2004 г., «Яндекс Маркет» – с 2000 г.

История повторяется

Нынешний удар Украины по складам Wildberries – второй по счету за последние пять дней. Первый случился в ночь с 17 на 18 июля 2026 г. – тогда ВСУ направили дроны в склады, расположенные Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область).

Ozon Ozon страдает от ударов по складам его прямого конкурента

К моменту выпуска материала сообщалось, что в результате атаки на склады в Краснодаре и Невинномысске есть несколько пострадавших, однако удар по складам в Электростали и Котовске возымел гораздо более серьезные последствия – погибли как минимум семь человек, а число пострадавших измеряется десятками.

После этого утром в понедельник, 20 июля 2026 г., акции Ozon тоже подешевели и тоже очень резко. Их стоимость обрушилась на 12%, отмечает Forbes.

Совпадение или нет?

К слову, Wildberries заранее защитил себя от дополнительных крупных финансовых потерь в случае атак БПЛА. Он снял с себя ответственность за них перед продавцами – как сообщал CNews, в начале июля 2026 г. маркетплейс опубликовал новую версию оферты, согласно которой утрата и порча товара в результате атаки БПЛА продавцам более не компенсируется.

В своем мнении о том, что падение акций Ozon связано с атаками на склады Wildberries, «Компания БКС» не одинока. «Главный триггер такого обвала – риски для инфраструктуры маркетплейсов – после атак на склады Wildberries, инвесторы боятся той же судьбы и для Ozon. Из этого вытекает, что компании может понадобиться больше денег на охрану, страхование и резервные мощности», – заявили аналитики «СберИнвестиций» в своем Telegram-канале после обвала акций Ozon 20 июля 2026 г.

Пост в Telegram-канале «СберИнвестиций»

«Прилетов» не было

К моменту выхода материала украинские дроны если и были выпущены по складам Ozon, до до цели не долетели ни разу. За последние четыре с половиной года не было ни одной новости о попадании украинского БПЛА по складским помещениям этого маркетплейса.

Однако зафиксирован как минимум один случай крупного пожара – 3 августа 2022 г. загорелся склад Ozon в Истринском районе Московской области.

Площадь пожара составила 55 тыс. кв. метров. По данным Ozon, в результате пострадали второй и третий блоки складского комплекса. Причину возгорания маркетплейс не указывает.

Публикация MSK1

Ozon арендовал склад у компании из ГК «Ориентир». По данным портала MSK1, убытки маркетплейса от пожара составили в пределах 10,8 млрд руб.

Позже на своем корпоративном сайте Ozon написал, что СПАО «Ингосстрах» возместил ему ущерб от этого пожара. «Совместно с привлеченными экспертами стороны провели масштабное расследование, по результатам которого событие было признано страховым случаем. Ozon уже получил выплату в размере 6,443 млрд руб. в полном размере единовременным платежом. Риск был перестрахован на российском рынке», – указано в сообщении Ozon.

Заявление Ozon

Как пишет MSK1, после получения выплаты от страховой Ozon попытался через суд взыскать оставшиеся убытки (примерно 4,5–5,5 млрд руб.) с девелопера склада – компании «Ориентир Запад-1», но безуспешно. Суд отказал в удовлетворении иска. «Были и встречные иски от девелопера, которые также не были удовлетворены», – отмечает портал MSK1.