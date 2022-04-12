Пользователей «Яндекс.Карт», «Метро» и «Навигатора» завалит рекламой, которую невозможно отключить. Видео

«Яндекс» позволил размещать рекламу в своих геосервисах («Карты», «Метро» и «Навигатор») всем работодателям. До этого такая возможность предоставлялась исключительно рекламным агентствам и крупному бизнесу. Нововведение может увеличить количество рекламы на картах и схемах. В «Навигаторе» рекламу отключить нельзя.

Виртуальная реклама для всех и каждого

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о снятии ранее установленных ограничений на размещение рекламы в своих популярных геосервисах – приложениях «Метро», «Карты» и «Навигатор».

До 12 апреля 2022 г. рекламироваться в этих сервисах могли лишь крупные компании, а также рекламные агентства – всем остальным такая опция доступна не была. Теперь же запускать рекламу в геосервисах могут все рекламодатели вне зависимости от размера их бизнеса.

Другими словами, отныне заказать рекламу в «Навигаторе» смогут даже представители супермалого бизнеса, особенно с учетом невысокого порога входа – запуск рекламы в геосервисах обойдется минимум в 17,5 тыс. руб. Редакция CNews обратилась к представителям «Яндекса» с вопросом, есть ли такая опция у индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также у физических лиц, и ожидает ответа.

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Свои геосервисы «Яндекс» запускал с промежутками по четыре года. Сперва заработал картографический сервис «Карты» – он существует с августа 2004 г. В сентябре 2008 г. появился проект «Метро», а первая стабильная версия «Навигатора» была выпущена в марте 2012 г.

Риски для пользователей

Пока неясно, как сильно увеличится количество рекламы в том же «Навигаторе» после новых послаблений. Не исключено, что пользователей накроет волна спама.

Реклама при построении маршрута в «Навигаторе» (слева) и всплывающие «пины»

До сентября 2021 г. в «Навигаторе» была возможность отключения рекламы через меню настроек, однако разработчики решили убрать ее, что вызывало шквал негативных отзывов в магазинах приложений. «Дело в том, что мы постепенно обновляем настройки отключения рекламы в приложении, – заявили разработчики в ответ на отрицательные отзывы. – В новой версии настроек возможности отключить рекламу нет. Показ рекламы позволяет нам оставлять “Яндекс.Навигатор” бесплатным. При этом мы постараемся сделать так, чтобы она была не навязчивой».

Биллборды на карте (слева) и реклама в «Яндекс.Метро»

Позже «Яндекс» заявил, что к решению убрать опцию отключения рекламы разработчиков подтолкнули сами пользователи. «Большинство пользователей не отключали рекламу, поэтому мы приняли решение убрать эту опцию из настроек», – говорится в заявлении компании.

Форматы и таргетинг

Реклама в геосервисах «Яндекса» будет использовать таргетинг по ряду параметров, включая геолокацию пользователя. Это означает, что он, находясь, к примеру, в Сочи, не увидит рекламу, актуальную для жителей Новосибирска.

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Также таргетинг будет учитывать пол и возраст пользователя, а заодно и его интересы. На вопрос CNews о том, как именно геосервисы будут определять эти параметры, представители «Яндекса» не ответили.

Вероятнее всего, эти сведения будут браться из пользовательского профиля. Однако «Навигатором», а также «Картами» и «Метро» можно пользоваться и без привязки аккаунта.

Есть и дополнительная опция – возможность демонстрации рекламы в конкретные часы. Например, заведения общепита смогут уведомить находящихся поблизости людей об ограниченных по времени акциях, которыми они вполне успевают воспользоваться.

В «Навигаторе» рекламодателям доступны три основных вида рекламы. Первый – это виртуальные биллборды на карте, внешне напоминающие настоящие. Второй вид – всплывающие «пины» на маршруте движения. Есть также баннеры, которые видит пользователь при построении маршрута. Схожие баннеры будут демонстрироваться при движении по маршруту на карте или схеме метро. Пользователи смогут сразу же проложить маршрут до рекламируемого заведения или сервиса.

Как сообщили CNews представители «Яндекса», мешать пользователям реклама не будет. В частности, тот же баннер не появится на экране, когда автомобиль находится в движении. «Баннер по маршруту появляется только во время остановки на светофоре или в пробке, когда скорость автомобиля равна нулю», – рассказали CNews в «Яндексе».