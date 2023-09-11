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2ГИС начал строить маршруты по МЦД-4 и выпустил гид об интересных местах у новых станций

9 сентября 2023 г. в Москве открылся четвертый центральный диаметр — Калужско-Нижегородский. МЦД-4 пересек столицу с востока на юго-запад и соединил два крупных жилых района — Железнодорожный и Балашиху, а в будущем соединит семь центральных вокзалов. Сразу же после запуска движения маршруты с новыми станциями стали доступны пользователям геосервиса 2ГИС — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Новый диаметр уже учитывается при построении маршрутов в 2ГИС. У новых станций, как и у всех остальных в 2ГИС, есть своя карточка с полезной информацией, где можно узнать о входах и выходах и времени работы. Кроме того, в отличии от метро, на станциях центральных диаметров указаны платформы, пути и их направления, а значками отмечены билетные терминалы – так проще найти, где купить билет.

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2ГИС начал строить маршруты по МЦД-4 и выпустил гид об интересных местах у новых станций

Совместно с Московским транспортом геосервис 2ГИС составил гид по интересным местам вокруг станций нового диаметра — теперь добраться до этих локаций будет проще.

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