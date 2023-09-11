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В «Яндекс картах» появился МЦД-4

Сразу после запуска движения на МЦД-4 новый диаметр появился в приложении и веб-версии «Яндекс карт». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь МЦД-4 учитывается при построении маршрутов, включая те, где сочетаются разные виды транспорта. Например, «Карты» покажут, как быстрее дойти пешком до станции МЦД и где лучше пересесть на метро, автобус или другие диаметры, чтобы быстрее добраться до нужного места.

Также для удобства у всех платформ пронумерованы выходы и доступно актуальное расписание поездов. Все это позволяет проще ориентироваться и планировать поездки с учетом нового диаметра.

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«Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 85 млн человек.

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