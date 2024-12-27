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«ТрансТелеКом» подключил к Wi-Fi 7 станций МЦД

Пассажиры еще 7 железнодорожных станций транспортной системы Москвы получили доступ к публичному Wi-Fi. Беспроводное подключение к интернету организовано провайдером цифровых сервисов компанией «ТрансТелеКом».

Зона покрытия Wi-Fi постепенно охватывает все большее количество станций Московских центральных диаметров. В декабре к Wi-Fi были подключены станции Верхние Котлы, Железнодорожная, Новохохловская, Нижегородская, Ростокино, Толстопальцево, Ховрино.

Доступ осуществляется в бесшовном режиме – без необходимости переподключения в процессе смены локаций в пределах станции.

«Мы понимаем, что беспроводной доступ к интернету – востребованный и популярный сервис, и намерены и далее расширять зону комфортной цифровой среды для пассажиров», – отметил заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

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