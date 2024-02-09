Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Навигация
|

На такси до МЦД — в «Яндекс Картах» появился новый вид комбинированных маршрутов

В «Яндекс Картах» появился новый вид комбинированных маршрутов: теперь при планировании поездок на общественном транспорте приложение может предложить вариант с заказом такси до станции Московских центральных диаметров. Обновление поможет сделать поездку комфортнее и сократить общее время в пути.

Приложение предложит комбинированный маршрут, если он будет быстрее других вариантов. Оно само выберет оптимальную станцию МЦД, учитывая общее время в пути, ситуацию на дорогах и количество пересадок. Заказать такси можно прямо на этапе выбора маршрута.

Юрий Дручинин, «Сфера»: Управление релизами: какие решения для разработчиков есть на российском рынке?
Цифровизация

Используя данные «Карт» о полосах дорожного движения, знаках и парковках, картографы разметили возле станций 355 точек высадки. Это места, где водители такси могут без нарушения правил остановить машину, а пассажиры — безопасно выйти из неё и быстро попасть на платформу. Точки подобраны так, чтобы сократить общее время в пути. Например, избежать длинного разворота на такси там, где быстрее воспользоваться пешеходным переходом.

«Яндекс Карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В «Картах» можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Умер президент HeadHunter, 15 лет руководивший компанией

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Россиян лишают важной «фишки» iPhone, остро необходимой в период санкций. Решения нет. Опрос

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Американцы избавляются от акций Yandex

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще