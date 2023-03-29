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ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Очаково будущего МЦД-4

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 установили российскую цифровую автоматику на станции Очаково будущего МЦД-4. В планах компании – оснастить весь четвертый диаметр микропроцессорными системами собственной разработки и производства.

Управлять движением поездов на объекте будет система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ. С ее помощью диспетчерский персонал может дистанционно управлять стрелками, светофорами, переездами и прилегающими перегонами.

Новое оборудование удобно в эксплуатации, снижает риск ошибок и отказов. Информационную безопасность объекта гарантирует встроенная система киберзащиты. Цифровизация повысит пропускную способность линии, обеспечит безопасность движения.

Очаково – уже пятый объект будущего МЦД-4, где ввели цифровое управление движением. Ранее микропроцессорное оборудование дивизиона ЖАТ ГК 1520 установили на станциях Внуково, Крекшино, Толстопальцево, Москва-Сортировочная-Киевская.

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