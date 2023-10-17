«Калуга астрал» — новый партнер по продажам и внедрению платформы vStack

Компании vStack и «Калуга астрал» заключили соглашение о партнерстве, чтобы предложить своим клиентам гиперконвергентное решение для виртуализации — платформу vStack. Об этом CNews сообщили представители vStack.

«Калуга астрал» или «Астрал.безопасность» — системный интегратор в области информационной безопасности, более 15 лет обеспечивает безопасность информационных систем различного уровня сложности. Внедряет решения, повышающие защищенность и производительность инфраструктуры своих клиентов, противодействует утечкам информации и несанкционированному доступу к ней. Помимо этого, «Астрал.безопасность» участвует в государственной программе по импортозамещению.

После ухода из России зарубежных компаний представители российского бизнеса начали переходить на российские решения. И если в начале это был вынужденный шаг, сейчас все больше компаний убеждаются в том, что отечественные решения могут стать достойной и более экономичной альтернативой покинувшим рынок сервисам и платформам. Благодаря партнерству компаний vStack и «Калуга астрал» клиенты получат возможность внедрить надежное решение для виртуализации, отвечающее их потребностям в развитии и росте.

vStack — платформа виртуализации, разработанная экспертами в области облачных сервисов. Она способна заменить крупные зарубежные решения.

«Все больше компаний признают преимущества российских решений, переходят на отечественные платформы и создают новую реальность, которую нельзя ограничить технологической блокадой. За счет внедрения независимых продуктов, российский рынок сможет стать по-настоящему суверенным и партнерство vStack с “Калуга астрал” показывает, что существующие решения, смогут заменить собой продукты ушедших из России крупных игроков», — сказал Станислав Мриль, генеральный директор vStack.

«Мы искренне рады этому партнерству и уверены, что оно принесет много пользы обеим компаниям. Это сотрудничество позволило расширить наш бренд-пакет и подчеркнуть важность отечественной разработки. Нам очень приятно видеть, что существуют высококачественные отечественные платформы, способные конкурировать с зарубежными аналогами», — отметил Дмитрий Елфимов, заместитель директора по ИБ «Астрал.безопасность».

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vStack — платформа виртуализации корпоративного уровня, разработанная командой российских специалистов. vStack состоит в реестре российского ПО.

«Калуга астрал» — системный интегратор в области информационной безопасности, более 15 лет обеспечивает безопасность информационных систем различного уровня сложности. Входит в топ-30 крупнейших ИБ-компаний России по версии CNews.