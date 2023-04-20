Simetra помогла оценить транспортную ситуацию после открытия нового ТЦ в Калуге

Компания Simetra закончила проект по моделированию транспортных и пешеходных потоков на одном из участков дорог в Калуге и просчитала, какой будет транспортная ситуация после открытия нового торгового центра по адресу: Московский пр., 259. Заказчиком исследования выступила компания ООО «Вертикаль». Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Работа выполнялась поэтапно. Вначале проводился анализ существующих исходных данных — изучались планировочные решения, схема организации дорожного движения, режимы работы светофорных объектов и дополнительные факторы, влияющие на условия движения транспорта. После этого команда Simetra провела натурные замеры текущей транспортной ситуации и разработала имитационную транспортно-пешеходную модель рассматриваемого участка.

Следующим этапом было создание гипотезы изменения прогнозных транспортных и пешеходных потоков после открытия нового торгового центра. Затем были разработаны два варианта схем организации дорожного движения с их последующей проверкой на имитационной микромодели.

«Срок выполнения проекта составил 3,5 месяца. Команда Simetra выполнила все необходимые работы, сравнила результаты моделирования и выбрала оптимальную схему организации дорожного движения с разработкой рекомендаций по улучшению его условий. Опыт и экспертиза Simetra позволят нам выработать наиболее эффективные меры по улучшению мобильности граждан и рассчитать транспортный эффект от планируемых действий», — отметил Сергей Будаковский, организатор строительного производства ООО «Вертикаль».

Это не первый проект Simetra в Калуге, в 2020 г. компания выполняла работы по оптимизации условий движения в районе Синих мостов с расчетом координированного управления, разработкой алгоритмов адаптивного регулирования светофорных объектов и проверкой решений при помощи имитационного моделирования.

«В рамках проекта мы просчитывали, как изменится транспортная ситуация при реализации различных проектных решений. Открытие торгового центра приведет к увеличению транспортного потока и изменению спроса на некоторые направления. Корректировка схемы организации дорожного движения в совокупности с оптимизацией режимов светофорного регулирования минимизирует негативное влияние данных изменений и увеличит безопасность», — отметил Андрей Кушин, заместитель руководителя группы транспортного планирования компании Simetra.

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Simetra (ООО «А+С транспроект») — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. Simetra выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно направление деятельности компании — разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.