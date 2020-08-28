Замглавы Минкомсвязи открыл центр управления регионом в Калуге

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой принял участие в открытии центра управления регионом (ЦУР) в рамках рабочего визита в Калугу.

ЦУР в Калуге стал одним из центров управления, созданным по поручению Президента России в рамках цифровой трансформации системы регионального государственного управления.

«Центр управления регионом призван обеспечить межведомственное и межуровневое взаимодействие органов власти для максимально оперативного решения проблем, возникающих у граждан. И тут важно, чтобы со стороны органов власти и организаций, участвующих в реализации проекта, регионам была оказана полная и своевременная консультационно-методологическая поддержка», — отметил замглавы Минкомсвязи России.

В задачи ЦУР входят сбор и анализ информации, и дальнейшее моделирование и прогнозирование для более эффективного принятия решений в различных сферах регионального управления. А также постоянная оптимизация и совершенствование существующих бизнес-процессов и административных процедур.

Кроме того, для более эффективной работы центра управления регионом между Минкомсвязью России и Правительством Калужской области подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает использование платформы обратной связи как подсистемы Единого портала государственных и муниципальных услуг для подачи обращений со стороны граждан в органы власти и их последующей обработки.

«Платформа обратной связи — один из важнейших технологических компонентов единого окна обращения граждан в органы власти. В рамках внедрения платформы обратной связи граждане получат возможность подавать обращения в органы власти через единую форму, что сократит сроки их рассмотрения, позволит отследить статус обращения в личном кабинете на портале госуслуг, а также оценить качество полученных ответов», — отметил Олег Качанов по итогам подписания соглашения о сотрудничестве.