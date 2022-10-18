«Мегафон» обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги

«Мегафон» предоставил доступ к сетям 4G в международном аэропорту Калуги, чей годовой пассажиропоток составляет более 200 тыс. человек. Теперь, абонентам компании на территории главного воздушного узла региона доступны скорости мобильного интернета до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Технические специалисты «Мегафона» модернизировали сетевую инфраструктуру в зоне аэропорта, обеспечив доступ к высокоскоростной передаче данных как внутри аэровокзала, так и на территории взлетно-посадочной полосы. Проведенные работы позволили в несколько раз увеличить скорость мобильного интернета и расширить емкость сети. Это дало возможность встречающим и пассажирам, а также сотрудникам воздушного хаба пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами в максимальном качестве: от общения в мессенджерах и участия в онлайн-совещаниях до загрузки тяжелых файлов и просмотра видео в HD формате.

«Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры связи в зоне социально важных региональных объектов, где единовременно к LTE могут подключаться несколько сотен абонентов компании. К тому же, отличная связь в аэропорту в современном мире – обязательный атрибут гостепреимства города. Мы рады предоставить возможность пассажирам авиагавани – нашим абонентам и роумерам в сети “Мегафона” – не только пользоваться важными цифровыми интернет-сервисами на территории, но и звонить с помощью технологии VoLTE – она обеспечивает более быстрое и качественное соединение и позволяет одновременно разговаривать и серфить в интернете», – отметил Антон Павленко, директор «Мегафона» в Калуге.

***

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении Цифровизация

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.