Гаврилов Николай
Гаврилов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7380 2
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
|Ланит Северо-Запад 4 1
|Apple - App Store 2895 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3297 1
|Яндекс - Шедеврум - нейросеть 36 1
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 831 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144856 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 2
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
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