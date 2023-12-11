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Нейросеть YandexART сгенерирует изображения новогодних игрушек в новом режиме «Шедеврума» — их можно разместить на главной странице «Яндекса»

К Новому году диффузионная нейросеть YandexART сгенерирует реалистичные изображения елочных украшений в нескольких стилях. Ими можно украсить самую высокую цифровую елку страны на главной странице «Яндекса». Погрузиться в атмосферу праздника поможет приложение «Шедеврум» — для создания украшений в нем появился специальный режим «Елочная игрушка». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы украшение попало на главную страницу «Яндекса», нужно сгенерировать изображение игрушки в новом режиме «Шедеврума» и выбрать опцию «Отправить на елку» перед его публикацией. Игрушка будет радовать ее создателя и других пользователей до окончания праздников. Повесить на елку можно только одно украшение. Чтобы его заменить, нужно просто сгенерировать новое с опцией «Отправить на елку». При этом в «Шедевруме» можно создать любое количество игрушек.

Игрушки получаются красивыми и интересными, даже если вводить в «Шедевруме» простые текстовые запросы. Например, «милый олененок в красной шапочке» или «добрый зеленый дракон». Все остальное нейросеть YandexART возьмет на себя. Она дополнит генерацию интересными деталями и автоматически выберет дизайн. Игрушки создаются в нескольких стилях: они могут быть стеклянными, лоскутными, деревянными и другими.

Созданными в «Шедевруме» изображениями елочных игрушек можно делиться в социальных сетях с друзьями и близкими, чтобы погрузиться в теплую атмосферу предстоящего праздника вместе с ними.

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«Елочная игрушка» — первый специальный режим генерации «Шедеврума».

«Шедеврум» — это мобильное приложение «Яндекса», в котором пользователи могут создавать видео, изображения и тексты с помощью нейросетей. YandexART генерирует картинки и анимацию, а YandexGPT позволяет получать содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. После запуска в апреле 2023 г. «Шедеврум» установили более 8 млн пользователей.

Yandex AI Rendering Technology (YandexART) — диффузионная нейросеть, которая создает изображения и анимацию в ответ на текстовые запросы. Она обучалась на примере 330 млн картинок с описанием, знает российский культурный код и использует особый алгоритм распознавания текстов, чтобы точнее понимать пожелания пользователей. YandexART может качественно прорабатывать мелкие детали, работать в заданном художественном стиле и создавать фотореалистичные портреты. Нейросеть интегрирована в «Шедеврум», используется в «Яндекс бизнесе», а вскоре появится в «Клавиатуре» и других сервисах компании.

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