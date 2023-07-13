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«Яндекс» добавил комментарии в «Шедеврум»

В приложении «Шедеврум» появились комментарии. Пользователи смогут обсуждать друг с другом публикации, которые по их текстовым запросам создают нейросети «Яндекса». Одна из них генерирует картинки, а другая — YandexGPT (YaLM 2.0) — позволяет получать содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. Также теперь «Шедеврум» есть не только на мобильных устройствах, но и в веб-версии: в ней контент доступен в режиме просмотра.

Комментарии в «Шедевруме» можно лайкать. Полный список собственных комментариев открывается нажатием на иконку с многоточием в профиле. Кроме того, пользователи могут удалять любые сообщения под своими работами и жаловаться модераторам на нарушающие правила высказывания.

О новых подписчиках, лайках и комментариях «Шедеврум» расскажет в истории на специальной вкладке профиля. Чтобы открыть её, нужно нажать на иконку с колокольчиком.

«Яндекс» представил бета-версию «Шедеврума» в начале апреля. С тех пор пользователи скачали приложение в App Store и Google Play почти 5 млн раз. В мае в «Шедевруме» появилась нейросеть YandexGPT. Языковая модель нового поколения открыла возможность создавать не только изображения, но и содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией.

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