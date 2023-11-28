Нейросети «Яндекса» создадут готовые рекламные объявления для предпринимателей

Предприниматели с подпиской «Яндекс бизнеса» смогут в один клик создавать рекламные объявления с помощью нейросетей. Это сэкономит много времени и позволит запускать эффективные кампании без навыков работы с текстом и графикой. По данным внутренних экспериментов «Яндекс бизнеса», добавление генеративных объявлений в кампанию позволяет увеличить количество целевых действий до плюс 5% в сравнении с рекламными кампаниями без созданного нейросетями контента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для получения готового объявления достаточно нажать на кнопку «Сгенерировать» на вкладке «Рекламные материалы» в «Яндекс бизнесе». Языковая модель напишет продающий заголовок и основное сообщение, а диффузионная нейросеть YandexART нарисует подходящую иллюстрацию для каждого объявления. Если результат генерации не подходит, процесс можно запустить заново неограниченное количество раз. При необходимости контент можно изменить или дополнить вручную перед публикацией объявления. Далее алгоритмы сервиса настроят и запустят продвижение автоматически.

Кроме того, «Яндекс бизнес» обновил нейрофотосток с созданными нейросетью YandexART изображениями. Количество доступных картинок увеличилось на 30%, а сами они стали более реалистичными. Изображения можно свободно использовать для иллюстрации объявлений, связанных более чем с 650 видами предпринимательской деятельности. Уже сейчас объявления каждого пятого пользователя с подпиской «Яндекс бизнеса» содержат сгенерированную нейросетью картинку.

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«Яндекс бизнес» — это сервис для автоматического запуска интернет-рекламы в поиске «Яндекса», в «Яндекс картах», на сайтах и в приложениях более чем 70 тыс. партнёров. Сервис ориентирован на рекламодателей из сегментов малого и среднего бизнеса. Реклама в «Яндекс бизнесе» размещается по модели подписки. Рекламодатель устанавливает ежемесячный бюджет, загружает информацию о своей компании в систему, а алгоритмы сервиса настраивают и запускают продвижение автоматически.

Yandex AI Rendering Technology (YandexART) — диффузионная нейросеть, которая создает изображения и анимацию в ответ на текстовые запросы. Она обучалась на примере 330 млн картинок с описанием, знает российский культурный код и использует особый алгоритм распознавания текстов, чтобы точнее понимать пожелания пользователей. YandexART может качественно прорабатывать мелкие детали, работать в заданном художественном стиле и создавать фотореалистичные портреты. Нейросеть интегрирована в «Шедеврум», используется в «Яндекс бизнесе» а вскоре появится в «Клавиатуре» и других сервисах компании.