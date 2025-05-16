В определителе номера «Яндекса» появились фото и рейтинги организаций

«Яндекс» обновил автоматический определитель номера, доступный в приложениях «Яндекс» — с «Алисой» и «Яндекс Браузер». Теперь после входящего вызова от организации можно посмотреть подробную информацию о ней — рейтинг, фото офиса или магазина, режим работы и адрес сайта. Всё это доступно в деталях звонка из истории входящих вызовов. Новые возможности появились в определителе номера для Android.

Рейтинг организации рассчитывается на основе отзывов пользователей «Яндекс Карт». Нажав на рейтинг в деталях звонка, можно перейти к отзывам и ознакомиться с мнениями других людей о компании. Фотографии организации отображаются и во время звонка — так пользователю проще узнать заведение, в котором он уже был.

Возможности определителя номера были расширены с помощью интеграции с «Яндекс Бизнесом» — сервисом, который подтверждает информацию о компании. Чтобы данные об организации были доступны в определителе номера, она должна иметь хотя бы одну офлайн-точку и добавить информацию о себе в карточку организации в «Яндекс Бизнесе». Это позволит компании поддерживать в актуальном и наиболее полном виде сведения о том, чем она занимается и как с ней связаться.