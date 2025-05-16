Разделы

ПО Софт Телеком Мобильная связь
|

В определителе номера «Яндекса» появились фото и рейтинги организаций

«Яндекс» обновил автоматический определитель номера, доступный в приложениях «Яндекс» — с «Алисой» и «Яндекс Браузер». Теперь после входящего вызова от организации можно посмотреть подробную информацию о ней — рейтинг, фото офиса или магазина, режим работы и адрес сайта. Всё это доступно в деталях звонка из истории входящих вызовов. Новые возможности появились в определителе номера для Android.

Рейтинг организации рассчитывается на основе отзывов пользователей «Яндекс Карт». Нажав на рейтинг в деталях звонка, можно перейти к отзывам и ознакомиться с мнениями других людей о компании. Фотографии организации отображаются и во время звонка — так пользователю проще узнать заведение, в котором он уже был.

Возможности определителя номера были расширены с помощью интеграции с «Яндекс Бизнесом» — сервисом, который подтверждает информацию о компании. Чтобы данные об организации были доступны в определителе номера, она должна иметь хотя бы одну офлайн-точку и добавить информацию о себе в карточку организации в «Яндекс Бизнесе». Это позволит компании поддерживать в актуальном и наиболее полном виде сведения о том, чем она занимается и как с ней связаться.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: почему будущее разработки — за low-code платформами

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов

Нашли, кого уволить. Microsoft массово избавляется от программистов – разработку Windows доверили искусственному интеллекту

Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты

Signal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательства

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153