«Яндекс» представил простые и эффективные инструменты для продвижения товаров за пределами маркетплейсов

«Яндекс» сделал инструменты внутри рекламных сервисов проще и эффективнее. Продавцы смогут получить больше потенциальных покупателей на маркетплейсах из «Поиска» и с сайтов-партнеров «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь рекламные объявления могут вести на промежуточные страницы с карточками товаров и контактами продавца. Страницы позволяют приводить в маркетплейсы более заинтересованных в покупке пользователей, а системе — точнее настраивать рекламу.

Для запуска рекламы достаточно указать ссылку на магазин или страницу бренда на маркетплейсе, а также выбрать товары или категории товаров для продвижения. Далее, система создаст объявления и разместит их на релевантных площадках. Работает в «Яндекс бизнесе» и «Директе».

В «Директе» рекламодатель может настроить оплату за целевое действие клиента — переход с промежуточной страницы на маркетплейс.

Те продавцы на маркетплейсах, которые не хотят настраивать рекламу самостоятельно, могут запустить продвижение своих товаров через «Яндекс бизнес» — сервис настраивает и запускает рекламу автоматически. Он сам анализирует целевую аудиторию, создает объявления, размещает их там, где есть потенциальные покупатели и следит за эффективным распределением бюджета.

В личном кабинете «Яндекс бизнеса» и «Директа» продавцы будут видеть, сколько человек посмотрели промежуточную страницу и перешли на маркетплейс.

«Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний Импортозамещение ВКС

***

«Яндекс бизнес» — сервис для предпринимателей, который помогает рассказывать о своем бизнесе в интернете. В «Яндекс бизнес» входят бесплатные инструменты и Рекламная подписка, которая автоматически запускает рекламу: алгоритмы сами создают объявления и публикуют их на тех площадках «Яндекса», где есть потенциальные клиенты. Рекламу через «Яндекс бизнес» запускают более 70 тыс. предпринимателей (данные за август 2022 г).

«Яндекс директ» — единая платформа размещения контекстной и медийной рекламы, позволяющая построить воронку продаж и решать маркетинговые задачи на всех ее уровнях.