«Яндекс Казахстан» поможет предпринимателям найти клиентов

В Казахстане начал работать новый сервис для предпринимателей — «Яндекс бизнес». Благодаря ему владельцы малого и среднего бизнеса получат новые возможности для продвижения. Они смогут автоматически размещать рекламу на лучших площадках, а также предлагать свои услуги в поиске и «Яндекс картах». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сервис позволяет бесплатно добавить организацию в поиск и «Яндекс карты», даже если у нее нет своего сайта. В профиле компании можно рассказать о своих товарах и услугах, указать контакты, график работы и приложить фотографии. Это поможет привлечь клиентов, которые ищут соответствующие услуги.

Помимо бесплатного размещения, «Яндекс бизнес» предлагает рекламную подписку. Она позволяет автоматически размещать рекламу в геосервисах, поиске и социальных сетях, не имея специальных навыков. Достаточно предоставить информацию о товарах и акциях, указать бюджет, добавить фотографии. Алгоритмы «Яндекса» сами составят и разместят объявления, а также распределят бюджет так, чтобы привлечь максимум клиентов.

«"Яндекс бизнес" способствует развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане, упрощая и ускоряя процесс привлечения клиентов. Каждый день миллионы людей активно ищут товары и услуги на "Яндексе". Благодаря "Яндекс бизнесу" предприниматели Казахстана получат возможность значительно расширить свою клиентскую базу и рассказать о себе широкой и заинтересованной аудитории», — сказал Данияр Танаев, руководитель офиса продаж «Яндекса» по Центральной Азии.

Рекламную подписку можно оформить на три месяца. Она стоит от 21 тыс. тенге в месяц в зависимости от вида деятельности и других условий. На первую рекламную кампанию сервис предоставляет владельцам бизнеса промокод на 30 тыс. тенге, чтобы они могли попробовать возможности сервиса.