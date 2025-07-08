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Сетевые организации смогут анонсировать мероприятия в «Яндекс Картах»

Раздел «События» в «Яндекс Картах» стал доступен сетевым организациям. Теперь в личном кабинете «Яндекс Бизнеса» можно создавать «События», такие как мастер-классы, дегустации, концерты и презентации, сразу для всей сети или в отдельных регионах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Компании достаточно один раз заполнить детали мероприятия, и оно автоматически появится в нужных карточках. Анонсировать события можно сразу во всех точках сети или в выбранных регионах. Это удобно для компаний с разветвленной структурой: центральный офис может запускать общие активности, а региональные команды — добавлять свои локальные мероприятия.

Обновление поможет компаниям сэкономить время, а также выделиться среди конкурентов и привлечь новых посетителей. События отображаются в разделе «Новости» в карточке организации на «Яндекс Картах», где пользователи сразу видят название мероприятия, дату, время и возрастное ограничение.

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