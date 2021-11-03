У клиентов REG.RU появилась возможность запускать рекламные кампании для офлайн-бизнеса через Яндекс.Бизнес

Клиенты крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU теперь могут запустить рекламу своего офлайн-бизнеса с Рекламной подпиской от Яндекс.Бизнеса.

Рекламная подписка — это простой инструмент, который автоматически запускает рекламные кампании на площадках Яндекса и Google, в том числе в Яндекс.Картах и Навигаторе. Потенциальные клиенты увидят объявления с адресом организации и смогут сразу построить маршрут до места.

Рекламная подписка подойдёт небольшим бизнесам, у которых есть место, куда могут прийти клиенты: кафе, автосервисам, салонам красоты, магазинам цветов и другим.

Основные преимущества рекламы офлайн-бизнеса с Рекламной подпиской:

компания получает заметную зелёную метку на карте;

компанию увидят в подборке «Похожие места» в карточке конкурентов;

понятная статистика о действиях потенциальных клиентов: сколько раз звонили, строили маршрут, интересовались акцией.

Чтобы запустить рекламные кампании нужно выбрать «Рекламировать организацию» в интерфейсе сервиса. Далее подключить один из вариантов рекламы, который больше подходит:

Рекламная подписка — объявления появятся там, где есть потенциальные клиенты. В Поиске, Картах, Навигаторе, Дзене, Услугах, на сайтах партнёров Рекламной сети, а также на площадках Google (Поиск, Gmail, YouTube и рекламная сеть);

Приоритетное размещение — если нужна реклама только в Картах и Навигаторе.

Сервис сам распределит бюджет и проследит за эффективностью объявлений. Виджет Яндекс.Бизнеса доступен прямо в Личном кабинете REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей ИТ в госсекторе

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, t.me/regru, twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

Яндекс.Бизнес — сервис для предпринимателей, который помогает привлекать клиентов без сложных настроек рекламы.

Предпринимателю нужно просто рассказать о своем деле и загрузить фотографии. На основе этой информации Рекламная подписка от Яндекс.Бизнеса сама создаст и запустит объявления в интернете.

Рекламная подписка поможет небольшим бизнесам в сфере услуг и торговли получать реальные обращения клиентов, например, звонки или онлайн-записи. А также рассказать своей аудитории, как добраться до места, где эти товары и услуги можно купить.

Официальные аккаунты Яндекс.Бизнеса в соцсетях: facebook.com/yandex.business, instagram.com/yandex.business, https://t.me/yandexbusiness.