Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART

YandexART стала доступна для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud. С помощью нейросети компании смогут создавать изображения для рекламы и социальных сетей, дизайн-макеты и иллюстрации для социальных сетей и книг. Также YandexART можно использовать через API, чтобы встроить генерацию картинок в сервисы и веб-приложения. Нейросеть доступна для тестирования бесплатно.

В режиме закрытого превью нейросеть уже попробовали несколько компаний. Например, крупная торговая сеть тестирует YandexART для создания уникального дизайна подарочных карт. Клиенты сети смогут ввести текстовый запрос и самостоятельно выбрать собственное оформление для карты.

YandexART применяется и в продуктах «Яндекса». Нейросеть используется как базовая технология в приложении «Шедеврум», доступна в «Браузере» и «Маркете». Клиенты «Яндекс Бизнеса» могут генерировать уникальные рекламные объявления, а в «Яндекс Директе» могут выбрать иллюстрации из набора нейрокартинок.

Модель формирует изображения методом каскадной диффузии: сначала генерирует картинки и кадры в соответствии с запросом пользователя, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями. Это позволяет создавать более реалистичную и детализированную графику.

Специалисты компании постоянно дообучают YandexART для улучшения качества генерации. Они смотрят несколько изображений, например, чайников и отмечают наиболее удачные и соответствующие запросу. Это помогает лучше различать объекты и ускорять работу с нейросетью, что особенно важно для бизнес-сценариев.

YandexART доступна в составе нового сервиса облачной платформы Yandex Foundation Models. Сервис объединяет несколько моделей машинного обучения, в том числе YandexGPT для генерации текстов и эмбеддинги для задач семантического поиска. Компании смогут использовать все нейросети через единый интерфейс, а задачи по поддержке инфраструктуры команда облачного провайдера берет на себя.

С помощью Yandex Foundation Models можно решать бизнес-задачи, используя несколько генеративных моделей сразу. Например, создавать текст для рекламного объявления с помощью API YandexGPT, а иллюстрации — с помощью API YandexART.