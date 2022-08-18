Владельцы Telegram-каналов теперь могут продвигать посты на площадках «Яндекса» и партнеров с помощью «Яндекс бизнеса»

Владельцы Telegram-каналов теперь могут искать подписчиков и привлекать новую аудиторию за пределами мессенджера с помощью продвижения постов каналов через Яндекс бизнес». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для этого в личном кабинете «Яндекс бизнеса» нужно указать ссылку на свой Telegram-канал и выбрать те посты, которые нужно продвигать. Сервис автоматически создаст из них рекламные объявления. При желании тексты и картинки можно редактировать. Затем «Яндекс бизнес» покажет объявления тем людям, которые интересуются похожими на контент Telegram-канала темами. В ходе рекламной кампании система распределяет бюджет на наиболее эффективные объявления и площадки.

Рекламные объявления будут вести на специальную онлайн-страницу с текстом поста и двумя кнопками перехода в Telegram-канал: «Читать в канале» и «Подписаться». Благодаря этой странице «Яндекс бизнес» может точнее настраивать рекламу и находить именно тех людей, которым интересен Telegram-канал рекламодателя.

В личном кабинете доступна статистика: сколько человек посмотрели пост на онлайн-странице и кликнули по кнопкам перехода в канал. При желании при запуске рекламной кампании владельцы Telegram-каналов могут указывать уникальную реферальную ссылку, чтобы отслеживать рост подписчиков.

Запустить рекламу Telegram-канала можно на три, шесть или 12 месяцев. «Яндекс бизнес» предлагает три варианта бюджета (минимальный, оптимальный, максимальный), при этом рекламодатель может выбрать свой. При выборе бюджета система рассчитает прогноз по объему аудитории, которую потенциально получится привлечь за конкретный период.

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«Яндекс бизнес» — сервис для предпринимателей, который помогает рассказывать о своем бизнесе в интернете. В «Яндекс бизнес» входят бесплатные инструменты и Рекламная подписка, которая автоматически запускает рекламу: алгоритмы сами создают рекламные объявления и публикуют их на тех площадках «Яндекса», где есть потенциальные клиенты. Рекламу через сервис «Яндекс бизнес» запускают более 69 тыс. предпринимателей (данные за июль 2022 г).