«Яндекс.бизнес» позволит владельцам интернет-магазинов в несколько кликов запускать отдельные рекламные объявления для всех товаров

«Яндекс.бизнес» поможет небольшим интернет-магазинам рекламировать отдельные товары. Теперь предпринимателям больше не нужно вручную заполнять информацию для каждого товара — сервис автоматически создаст объявления с актуальной информацией и запустит их на площадках «Яндекса» и Google. Новая технология будет полезна в первую очередь для небольших интернет-магазинов, например, продавцов одежды, косметики или мебели.

Чтобы запустить рекламу, достаточно указать адрес своего интернет-магазина. Алгоритмы автоматически создадут объявления для каждой позиции, используя информацию с сайта – названия, описания, фотографии и цены. Предприниматель сможет выбирать, продвигать ли все товары, отдельные категории по типу или ценовому диапазону или конкретные позиции.

Дальше алгоритмы проанализируют площадки «Яндекса» («Поиск», «Дзен», сайты партнеров рекламной сети) и Google («Поиск», Gmail, YouTube и рекламную сеть) — и запустят рекламу там, где есть потенциальные покупатели. После старта рекламной кампании список товаров можно обновлять в личном кабинете.

С объявлений потенциальный клиент будет попадать на страницу сайта продавца, где размещена рекламируемая позиция. Сам продавец сможет видеть статистику по переходам, звонкам и другим важным бизнес-показателям в личном кабинете.

Запустить рекламу для продвижения отдельных товаров могут все пользователи рекламной подписки «Яндекс.бизнеса».

«Яндекс.бизнес» — сервис для предпринимателей, который помогает рассказывать о своем бизнесе в интернете. В «Яндекс.бизнес» входят бесплатные инструменты и рекламная подписка, которая автоматически запускает рекламу: алгоритмы сами создают рекламные объявления и публикуют их на тех площадках «Яндекса» и Google, где есть потенциальные клиенты. Рекламной подпиской, по данным «Яндекса», пользуются более 50 тыс. предпринимателей.