Нейросети «Яндекса» бесплатно создадут сайт для продвижения бизнеса

«Яндекс Директ» тестирует бесплатный инструмент, который за несколько минут создаст простой сайт для бизнесов, у которых нет сайта. Теперь даже небольшие бизнесы могут подготовить лендинг в «Директе» и сразу запустить его продвижение, чтобы привлекать новых клиентов: потенциальные клиенты смогут проще находить организацию в интернете, бизнес сможет рассказать о своих товарах и услугах, собирать заявки через сайт, запускать рекламу в Сети. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Инструмент простой и будет полезен предпринимателям, у которых нет опыта в создании лендингов, мало времени на настройку продвижения или ограниченный бюджет.

Пользователю не требуется специальных знаний для созданий страницы – в генерации заголовков, текстов и картинок помогают нейросети. Сам процесс сопровождается понятными пошаговыми инструкциями и занимает несколько минут.

Достаточно описать свой бизнес, выбрать предложенные или загрузить свои иллюстрации и активировать нужные блоки: блок с формой сбора заявок, чтобы страница напрямую приносила заказы (для организаций, которые уже зарегистрированы в «Яндекс Бизнесе»); блок с отзывами, которые могут изучить потенциальные клиенты (загружаются из «Яндекс Бизнеса»); блок с картой и адресом организации, чтобы увидеть, где расположена компания; также можно добавить любое количество блоков с примерами работ, рассказом о компании и тд.

Потребуется также указать контакты для связи. Подготовленную страницу можно отредактировать и опубликовать.

Лендинг можно использовать сразу после публикации — он уже готов к продвижению: настроены сбор заявок и аналитика, а сама страница интегрирована в «Директ». Если потребуется, можно вернуться к ее редактированию в нужный момент. При этом страницу можно использовать как любой сайт в Сети — делиться с потенциальными клиентами, указывать в рекламных материалах, визитках и т. д. Ее работа не зависит от подключенных рекламных опций.

Даже если у организации уже есть сайт — инструмент поможет создать специальные страницы для рекламных кампаний, а также будет также полезен специалистам: они смогут тестировать посадочные страницы и не тратить дополнительные ресурсы на их разработку.

Сейчас создание сайтов работает только в веб версии, но в ближайшие месяцы функционал и доступность инструмента будет расширяться, предоставляя больше возможностей для продвижения бизнеса предпринимателям.