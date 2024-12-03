Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» представил инструмент для управления всеми филиалами сетевых организаций в «Картах»

В личном кабинете «Яндекс Бизнеса» появился новый раздел для владельцев сетевых организаций — «Обновления». Он поможет предпринимателю следить за тем, как все филиалы сети представлены в «Яндекс Картах», а также оперативно обновлять информацию о каждом из них. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раздел «Обновления» доступен в кабинете сети. Он станет единым окном для информации о всех филиалах сетевой организации. В новом разделе предприниматель сможет: работать с новыми отзывами. Отзывы о всех филиалах организаций попадают в «Обновления» — ответить на них можно прямо в разделе, не переходя в карточки филиалов; контролировать статус верификации. Раздел подскажет, у каких филиалов нужно подтвердить актуальность данных, чтобы получить синюю галочку в карточке организации; управлять медиа-контентом и изменениями от пользователей. Пользовательский контент о всех филиалах организации также попадает в «Обновления». Прямо в разделе можно разметить категорию фото или поменять обложку видео, удалить нерелевантные материалы, а также принять уточнение данных от посетителей филиала.

ya1.jpg

«Яндекс»
«Яндекс» представил инструмент для управления всеми филиалами сетевых организаций в «Картах»

Обновления можно просматривать в формате единой ленты или отдельно по каждой категории: отзывы, признак верификации и данные. Так бизнесам будет проще управлять филиалами на карте: взаимодействовать с клиентами и поддерживать качество карточек во всей сети.

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Мы сделали ставку на низкий порог входа во франшизу, но уже скоро условия изменятся
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Мы сделали ставку на низкий порог входа во франшизу, но уже скоро условия изменятся

В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Китайцы отказываются торговать на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Им не нравится курс рубля

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50%

Конференции

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще