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Нейрообъявления появились в режиме эксперта в «Яндекс Директе»

Теперь нейрообъявления в «Яндекс Директе» стали доступны и для опытных специалистов. В «Единой перфоманс-кампании» (ЕПК) появился инструмент, который предлагает сгенерировать креативы с помощью нейросетей Заголовок и текст для текстово-графических объявлений создает нейросеть YandexGPT, а картинки — YandexART.

Нейросети анализируют контент посадочной страницы и автоматически генерируют несколько вариантов объявлений. Любой из предложенных креативов можно отредактировать вручную или сгенерировать новые версии объявлений.

Добавление нейрообъявлений экономит время специалистов на этапе создания рекламных кампаний и повышает их эффективность. Чем больше объявлений в кампании и чем они разнообразнее, тем больше целевых пользователей, которые принесут конверсии, можно привлечь.

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Тестирование нового инструмента в ЕПК показало, что использование нейрообъявлений позволяет получить дополнительно до 10% целевых действий по сравнению с кампаниями без сгенерированного контента.

До сих пор объявления от нейросети были доступны в «Яндекс Бизнесе» и простом интерфейсе «Директа» — «Мастере кампаний». Эти инструменты в основном использует малый бизнес и начинающие специалисты. Теперь оценить преимущества добавления нейрообъявлений в рекламные кампании смогут и маркетологи, которые управляют рекламой в «Директе» в режиме эксперта.

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