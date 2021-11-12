«Яндекс» запустил инструмент создания сайтов на основе Instagram-аккаунтов для малых и средних предпринимателей

«Яндекс.бизнес» запустил новый инструмент продвижения для предпринимателей, которые ведут свой бизнес в Instagram: флористов, кондитеров, дизайнеров и других. Они смогут автоматически создать сайт с витриной товаров или услуг на основе своего аккаунта в Instagram и привлекать клиентов со всего интернета. Так даже не зарегистрированные в соцсети потенциальные покупатели смогут видеть все актуальные предложения на одной странице.

Создать такой сайт могут все пользователи Рекламной подписки от «Яндекс.бизнеса» — за несколько минут и без специальных знаний. Для этого при запуске новой рекламной кампании достаточно выбрать посты с товарами или услугами из Instagram-аккаунта, установить цены и добавить кнопку для заказа товаров и услуг. Предприниматель может выбрать способ для общения — указать номер телефона для звонка или связи в удобном мессенджере.

Затем алгоритмы подготовят рекламные объявления и при необходимости адаптируют тексты постов под них. После этого проанализируют все площадки «Яндекса» («Поиск», «Карты», «Услуги», «Дзен», сайты партнеров Рекламной сети) и Google («Поиск», YouTube и всю Рекламную сеть) — и запустят рекламу там, где есть потенциальные клиенты. Статистика по звонкам, кликам и другим важным для бизнеса показателям будет доступна в личном кабинете.

«Яндекс.бизнес» — сервис для предпринимателей, который помогает рассказывать о своем бизнесе в интернете. В «Яндекс.бизнес» входят бесплатные инструменты и Рекламная подписка, которая автоматически запускает рекламу: алгоритмы сами создают рекламные объявления и публикуют их на тех площадках «Яндекса» и Google, где есть потенциальные клиенты. «Яндекс.бизнесом» активно пользуются более 800 тыс. предпринимателей, из них более 50 тыс. подключили Рекламную подписку.