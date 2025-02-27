«Авито Услуги»: спрос на 3D-печать вырос за месяц на 21%

Согласно данным «Авито Услуг», в феврале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом января 2025 г. у россиян увеличился спрос на 3D-печать различных изделий на четверть — +21%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Такая услуга особенно востребована в канун праздников — вместо стандартных подарков теперь можно подарить что-то действительно особенное — персонализированные фигурки, украшения с инициалами, стильные чехлы для телефонов или даже миниатюрные копии машин или самолетов. Для создания того или иного объекта специалист создает электронный прототип изделия, выбранный заказчиком, после чего происходит печать объекта. Предложение услуг специалистов 3D-печати за месяц выросло на 4%.

Средняя стоимость услуги печати на 3D-принтере в России составляет порядка 300 руб. Точная стоимость услуги зависит от размера и сложности выполнения конкретного объекта.

Самый заметный спрос за месяц (февраль 2025 г. к январю 2025 г.) на услуги 3D-печати среди городов отмечен в Кирове (+93%), Воронеже (+71%), Ставрополе (+64%), Мурманске (+61%), а также Барнауле (+54%). 3D-технологии становятся все более популярными в регионах, открывая новые возможности для творчества, бизнеса и создания уникальных изделий. Россияне активно используют 3D-печать для реализации своих идей: от изготовления индивидуальных подарков до производства предпринимателями прототипов и мелкосерийной продукции. Наибольший рост предложения от мастеров 3D-печати на платформе зафиксирован в Ставрополе — +43%.

Среди лидеров по абсолютному спросу на услуги 3D-печати аналитики «Авито Услуг» выделяют города-миллионники: Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Челябинск. Эти мегаполисы задают тренды и активно внедряют современные технологии в различные сферы жизни.