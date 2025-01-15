«Авито Услуги» и «Корпорация МСП» запустили углубленный курс для МСП

«Корпорация МСП» и «Авито Услуги» запустили углубленный курс для владельцев малого и среднего бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ. Проект разработали и реализуют совместно «Корпорация МСП» и «Авито Услуги». Он включает в себя видеолекции, практические задания и тесты. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

«Мы собрали проверенные практики и шаги, которые помогут участникам не просто начать, но и развивать свое дело онлайн. Предприниматели узнают, как выделить свои услуги среди других объявлений, правильно формировать цену и привлекать клиентов с помощью продвижения. Также они получат практические навыки по заполнению профиля, созданию качественных объявлений и работе с отзывами», — отметил управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

Среди тем, которые эксперты будут разбирать вместе с предпринимателями в рамках нового онлайн-курса, — использование инструментов аналитики, возможности профессионального кабинета на онлайн-платформе «Авито Услуги» для оценки эффективности продвижения, особенности размещения объявлений и автоматизация процессов. Цель курса — дать понимание принципов работы и помочь достигать нужных результатов.

«Сегодня малый и средний бизнес все чаще выбирает онлайн-площадки для поиска клиентов и развития своего дела. Однако собственники предприятий не всегда знают, с чего начать продвижение в цифровой среде, какие механизмы для этого существуют и какие инструменты дают максимальную эффективность, — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. — На МСП.РФ уже действует сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Новый обучающий курс поможет сделать следующий шаг предпринимателям, желающим получить полезную информацию о продвижении своего дела и не допускать ошибок на старте».