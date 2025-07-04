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Филимонова Светлана


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Мастера на «Авито Услугах» теперь могут публиковать портфолио 1
15.10.2024 Дома умнеют: спрос на установку систем умного дома вырос в восемь раз – «Авито Услуги» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Филимонова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1067 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11684 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4197 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1879 1
Умные платформы 1779 1
Avito - Авито услуги 80 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
Россия - РФ - Российская федерация 150458 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 966 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1520 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1624 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 622 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17984 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1263 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44471 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 312 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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