Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Ремонт под ключ: новый функционал «Авито» покажет его стоимость еще на этапе выбора квартиры

Согласно исследованию «Авито», более 80% покупателей недвижимости планируют делать ремонт в новом жилье. Для большинства из них (60%) еще на этапе выбора объекта наиболее востребована информация о примерной стоимости работ и материалов. Чаще всего эти сведения ищут в интернете, реже — уточняют у мастеров напрямую. В среднем россияне закладывают на ремонт около 11% от стоимости квартиры.

Чтобы упростить оценку предстоящих расходов, в объявлениях о продаже недвижимости появился блок с ориентировочной стоимостью ремонта под ключ и примерами предложений подрядчиков. Это позволяет покупателям еще на этапе выбора квартиры учитывать не только цену объекта, но и возможные затраты на ремонт. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Для большинства покупателей недвижимости вопрос ремонта возникает сразу после выбора квартиры. Мы видим, что часто люди сталкиваются с трудностями в понимании реальной стоимости и поиске мастеров. Новый инструмент делает этот путь прозрачнее: уже на этапе просмотра объявления можно получить ориентир по бюджету и увидеть предложения от подходящих исполнителей. Для нас это еще один шаг в развитии технологической платформы Авито: мы создаем цифровые решения, которые объединяют разные потребности пользователей в одном пространстве. В планах — расширить функционал и на строительство домов ИЖС», — сказала Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

По данным «Авито Услуг», доля ремонта «под ключ» на рынке составляет около 35%, а среди покупателей новостроек этот формат выбирают почти в половине случаев (46%). Для них заранее рассчитанная стоимость ремонта становится важным ориентиром при выборе объекта.

Добавление расчета стоимости ремонта в объявления о продаже недвижимости дает покупателям дополнительный ориентир при принятии решения. Онлайн-платформы сегодня являются ключевым каналом поиска жилья, и интеграция дополнительных сервисов внутри них меняет логику рынка: покупатели начинают сразу учитывать совокупные затраты, продавцы получают новые аргументы при продаже объектов без отделки, а исполнители выходят на сделку с клиентом на более раннем этапе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: