Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Услуги»: россияне стали чаще пользоваться услугами клининга в 2024 году —

Согласно результатам исследования «Авито Услуг» россияне стали чаще делегировать домашние дела специалистам. В сентябре 2024 г интерес к услугам клинеров в России вырос на 72% по сравнению с январем 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Из-за высокого темпа жизни в больших городах у россиян остается мало времени на решение бытовых вопросов, и они стали чаще поручать наведение чистоты профессионалам.

Свою роль сыграл и рост объемов строительства в стране — за первые восемь месяцев 2024 г. ввод жилья в России вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Росстата.

«Авито Услуги» выяснили, какие клининговые услуги стали самыми популярными у россиян в 2024 г.

По итогам первых трех кварталов 2024 г. аналитики «Авито Услуг» зафиксировали значительный рост спроса на мытье окон. В сентябре 2024 г. интерес россиян к этой услуге увеличился в 4,8 раза по сравнению с январем 2024 г.

Мытье окон, как правило, советуют проводить в межсезонье — весной и осенью, пока погода комфортная, не очень жарко и не слишком холодно. Чистые стекла пропускают свет лучше, чем грязные, а зимой его обычно не хватает, поэтому в преддверии холодов спрос на мытье окон ожидаемо вырос.

Ваша DCAP не справляется: что требовать у вендора системы файлового аудита
Безопасность

Большим спросом пользовались в 2024 г. услуги по чистке ковров и мягкой мебели — за первые три квартала этого года количество таких заказов выросло в 3,2 и 2 раза соответственно. Россияне стали чаще поручать чистку ковров и мягкой мебели специалистам, потому что качественно сделать это в домашних условиях не всегда возможно: эффективно удалить загрязнения и не повредить ткань позволяет только профессиональное оборудование.

Россияне также стали чаще заказывать генеральную уборку. За девять месяцев 2024 г. интерес к этой услуге увеличился на 83%. Цены на такую услугу в среднем составляют 100 руб. за кв. метр.

«Спрос на наведение чистоты в России растет. Темп жизни в мегаполисах такой высокий, что на домашние дела часто не остается ни времени, ни сил. Рост спроса на клининговые услуги можно объяснить в том числе изменением менталитета: сегодня все больше россиян считают, что клининг — не роскошь, а необходимость, а значит, уборку можно и нужно делегировать, чтобы сэкономить самый ценный ресурс — время. Согласно результатам опроса «Авито Услуг», активнее всего услугами клинеров пользуются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет», — сказали представители пресс-службы категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в «Авито Услугах».

Каждый десятый россиянин заказывает уборку на дому один-два раза в две недели, 19% опрошенных пользуются услугами клинеров раз в месяц, 17% респондентов платят за клининг раз в квартал, и еще 16% — поручают уборку специалистам раз в полгода, следует из результатов опроса «Авито Услуг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: