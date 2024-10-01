«Авито Услуги»: россияне стали чаще пользоваться услугами клининга в 2024 году —

Согласно результатам исследования «Авито Услуг» россияне стали чаще делегировать домашние дела специалистам. В сентябре 2024 г интерес к услугам клинеров в России вырос на 72% по сравнению с январем 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Из-за высокого темпа жизни в больших городах у россиян остается мало времени на решение бытовых вопросов, и они стали чаще поручать наведение чистоты профессионалам.

Свою роль сыграл и рост объемов строительства в стране — за первые восемь месяцев 2024 г. ввод жилья в России вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Росстата.

«Авито Услуги» выяснили, какие клининговые услуги стали самыми популярными у россиян в 2024 г.

По итогам первых трех кварталов 2024 г. аналитики «Авито Услуг» зафиксировали значительный рост спроса на мытье окон. В сентябре 2024 г. интерес россиян к этой услуге увеличился в 4,8 раза по сравнению с январем 2024 г.

Мытье окон, как правило, советуют проводить в межсезонье — весной и осенью, пока погода комфортная, не очень жарко и не слишком холодно. Чистые стекла пропускают свет лучше, чем грязные, а зимой его обычно не хватает, поэтому в преддверии холодов спрос на мытье окон ожидаемо вырос.

Большим спросом пользовались в 2024 г. услуги по чистке ковров и мягкой мебели — за первые три квартала этого года количество таких заказов выросло в 3,2 и 2 раза соответственно. Россияне стали чаще поручать чистку ковров и мягкой мебели специалистам, потому что качественно сделать это в домашних условиях не всегда возможно: эффективно удалить загрязнения и не повредить ткань позволяет только профессиональное оборудование.

Россияне также стали чаще заказывать генеральную уборку. За девять месяцев 2024 г. интерес к этой услуге увеличился на 83%. Цены на такую услугу в среднем составляют 100 руб. за кв. метр.

«Спрос на наведение чистоты в России растет. Темп жизни в мегаполисах такой высокий, что на домашние дела часто не остается ни времени, ни сил. Рост спроса на клининговые услуги можно объяснить в том числе изменением менталитета: сегодня все больше россиян считают, что клининг — не роскошь, а необходимость, а значит, уборку можно и нужно делегировать, чтобы сэкономить самый ценный ресурс — время. Согласно результатам опроса «Авито Услуг», активнее всего услугами клинеров пользуются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет», — сказали представители пресс-службы категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в «Авито Услугах».

Каждый десятый россиянин заказывает уборку на дому один-два раза в две недели, 19% опрошенных пользуются услугами клинеров раз в месяц, 17% респондентов платят за клининг раз в квартал, и еще 16% — поручают уборку специалистам раз в полгода, следует из результатов опроса «Авито Услуг».