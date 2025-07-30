«Авито Работа», «Авито Услуги» и «Самокат»: туристический сезон в России стимулирует спрос на курьеров

Развитие внутреннего туристического потока и активный дачный сезон способствуют сохранению высокого спроса на сегмент курьерской доставки – об этом говорят результаты совместного исследования «Авито Работы» и «Авито Услуг». По данным исследования «Авито Работы», по итогам II квартала 2025 г. наибольший рост числа вакансий по профессии курьера зафиксирован в Башкортостане: по сравнению с прошлым годом, количество открытых вакансий увеличилось на 44%. Средние зарплатные предложения для курьеров в регионе варьируются от 110 тыс. руб. в месяц до 140 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Важно отметить, что реальный доход сотрудников зависит от количества заказов, графика и региона работы: в описании вакансий работодатели нередко указывают диапазон зарплат с учетом максимально возможного заработка.

На втором месте по увеличению числа вакансий – Ленинградская область. Во II квартале 2025 г. количество предложений в регионе увеличилось на 42%. Работодатели столицы предлагают курьерам от 110 тыс. руб. в месяц до 140 тыс. руб. в месяц. Замыкает тройку лидеров Москва: число открытых вакансий выросло на 27%, а диапазон средних предлагаемых зарплат – от 90 тыс. руб. в месяц до 120 тыс. руб. в месяц.

По данным «Авито Услуг», наибольший интерес к курьерским услугам во II квартале 2025 г. был зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре — жители именно этих городов чаще всего обращались за доставкой. Стоимость курьерских услуг на платформе варьируется: в среднем от 250 до 1500 руб. в зависимости от региона, срочности выполнения заказа и веса отправления.

«Спрос на курьеров в России растет не только благодаря развитию сервисов доставки, но и вследствие трансформации потребительского поведения. В больших городах время становится одним из самых ценных ресурсов, и россияне предпочитают делегировать задачи исполнителям. Особенно ярко этот тренд выражен в городах-миллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург и других, где темп жизни выше, чем в небольших населенных пунктах», — сказала Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» «Авито Услуг».

Современные курьеры нередко выходят за рамки классической доставки: они могут вручить подарок с поздравлением, встретить родственников на вокзале или в аэропорту, а также помочь с организацией праздника — не только забрать торт из пекарни и приобрести декор, но и проверить качество заказа и оплатить его. При доставке мебели курьеры могут предложить дополнительную услугу по разборке и сборке, что делает их универсальными помощниками в повседневных делах.

Возможность трекинга доставки зависит от самого исполнителя. Часто исполнители действительно дают возможность отслеживать доставку груза на карте. Для тех же, у кого нет таких возможностей, предусмотрены промежуточные отчеты в текстовом или голосовом формате.

Специалисты, задействованные в сфере курьерской доставки с наибольшим увеличением числа вакансий во II квартале 2025 года

Аналитики «Авито Работы» также выяснили, в каких регионах самая высокая соискательская активность на курьерские позиции. По итогам II квартала 2025 г. наибольший интерес к вакансии курьера проявили жители Пензенской области: количество запросов контактов работодателей в этом регионе выросло за год на 50%. Средние предлагаемые зарплаты курьеров в регионе варьируются от 90 тыс. руб. в месяц до 120 тыс. руб. в месяц.

Второе место разделяют кандидаты из Красноярского края и Новосибирской области: жители регионов стали интересоваться вакансией курьера на 41% чаще. Диапазон зарплатных предложений составил от 90 тыс. руб. в месяц до 120 тыс. руб. в месяц для Красноярского края и от 100 тыс. руб. в месяц до 130 тыс. руб. в месяц для Новосибирской области.

На третьем месте – Ставропольский край и Ярославская область: кандидаты из этих регионов стали запрашивать контакты работодателей на вакансии курьеров на 36% чаще, чем в прошлом году. Зарплатные предложения составляют в среднем от 100 тыс. руб. в месяц до 130 тыс. руб. в месяц для обоих регионов.

Динамика соискательской активности по запросам контактов работодателей на позицию курьера, II квартал 2025

«Спрос на курьеров стимулирует в том числе активный туристический и дачный сезон: многие заказывают товары напрямую в места отдыха и на загородные участки, что расширяет географию доставки и требует большего числа специалистов. В свою очередь, региональные различия в уровне зарплатных предложений могут быть обусловлены особенностями локальных рынков труда и логистической инфраструктуры. Регионы с высоким спросом на таких специалистов могут стать точками роста для занятости в ближайшие годы», — сказал директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.

Сезонный фактор становится одним из ключевых драйверов на рынке доставки: летом значительно расширяется карта заказов, а вместе с ней — и спрос на исполнителей.

«Летний сезон традиционно остается активным с точки зрения спроса на курьерские услуги. Например, в популярных туристических направлениях, таких как Сочи и Геленджик, потребность в курьерах-партнерах и сборщиках-партнерах увеличивается почти вдвое. При этом лето дает и дополнительные возможности: студенты ищут подработку, рассматривая в том числе возможность заняться доставкой», — отметила HR-директор онлайн-ритейлера «Самокат» Евгения Корнилова.