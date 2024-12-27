«Авито Услуги»: в преддверии праздников в России вырос спрос на курьеров

По данным платформы «Авито Услуги», в ноябре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. интерес к коммерческим перевозкам по городу вырос на четверть (+26%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

В преддверии Нового года в сфере доставки начинается высокий сезон: предприниматели и россияне активнее пользуются услугами курьеров, бизнес увеличивает количество транспортных заявок до складов и пунктов выдачи маркетплейсов.

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на услуги доставки накануне новогодних праздников.

В предпраздничный период ретейлеры и предприниматели традиционно отмечают пик потребительской активности, соответственно, растет интерес бизнеса и россиян к услугам курьеров.

По данным «Авито Услуг», в ноябре 2024 г. спрос на курьерскую доставку в России увеличился на 17% год к году.

Наибольший прирост зафиксирован в регионах: популярность курьерской доставки в Магаданской области выросла в 7,6 раз, в Ленинградской области — в 5 раз, в Ульяновской области — в 4,6 раз, в Липецкой области — в 4 раза, в Кировской области — в 2,5 раз, Хабаровском крае и Челябинской области — в 2,2 раза, в Калининградской области – в 2,1 раза.

Тарифы на услуги курьеров зависят от расстояния, веса и размера груза, срочности и времени суток. Средняя стоимость по России в середине декабря 2024 г. составляет 500 руб. за одну доставку по городу.