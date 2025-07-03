«Авито Работа» и «Авито Услуги»: в сфере работы с животными растет спрос на специалистов

Аналитики «Авито Работы» подготовили подборку вакансий в сфере, где любовь к животным – основа работы. Эксперты «Авито Услуг», в свою очередь, проанализировали спрос на услуги по уходу за домашними питомцами. По данным платформы, в 2025 г. наблюдается рост количества вакансий для специалистов в сфере работы с животными: так, за последний год количество вакансий для зоонянь увеличилось почти в три раза (+175%), а для грумеров — в полтора раза (+53%). Также наблюдается увеличение соискательской активности на вакансии кинологов – за год специалисты стали запрашивать контакты работодателей почти в два раза чаще (+94%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Согласно данным «Авито Услуг», в 2025 г. россияне стали значительно активнее пользоваться услугами специалистов, работающих с животными. В первом полугодии спрос на услуги кинологов вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., на услуги хендлеров (специалистов, профессионально подготавливающих и представляющих собак на выставках) — на 18%. Схожая динамика отмечается и в сегменте ветеринарных услуг: интерес к ним увеличился на 18%, а количество размещённых объявлений от специалистов — на 16%. Это свидетельствует о росте внимания к качественному уходу за питомцами и укреплении позиции зоосферы на рынке бытовых и профессиональных услуг.

Ветеринарный врач

В Москве ищут ветеринарного врача с профильным высшим образованием и опытом работы от года. Подойдет кандидат, который искренне любит животных и обладает знаниями современных методов их лечения и диагностики заболеваний. Опыт в УЗИ и базовой хирургии будет преимуществом соискателя. В обязанности специалиста входят осмотр, интерпретация анализов и лечение пациентов — собак и кошек. Клиника предлагает работу в дружном коллективе, гибкий график и зарплату от восьми тыс. руб. за смену. Из бонусов предусмотрены скидки на услуги для питомцев.

Повар для животных

В Тюмени ищут повара на производство натурального питания для кoшек и cобак. В обязанности входит изготовление кормов по готовым рецептам, а также нарезка мяса и субпродуктов для дальнейшей фасовки. Работодатель ценит в сотрудниках такие качества, как трудолюбие, аккуратность и ответственность. Не менее важно соблюдение санитарно-гигиенических норм на производстве, что является обязательным требованием для специалиста на такой позиции. Компания предлагает график работы 5/2 и зарплату от 52 тыс. руб. с еженедельными выплатами.

Грумер

В Кемеровской области открыта вакансия специалиста по уходу за внешним видом домашних питомцев. Вакансия подойдет для грумеров с опытом работы в сфере более полугода. Работодатель предлагает гибкий график (5/2, 3/3, 2/2) и заработную плату от 75 тыс. руб/мес.

Оператор на линию производства корма для животных

В Иркутской области открыта вакансия оператора линии производства кормов для животных. Работодатель ищет ответственных, аккуратных, внимательных сотрудников, готовых строго соблюдать стандарты производства и трудовую дисциплину. Обязанности включают выполнение операций согласно производственному процессу в цехе производства корма и контроль качества продукции. Работодатель предлагает сменный график, зарплату от 44 тыс. руб/мес и возможность карьерного роста. Компания готова рассмотреть кандидатов без опыта работы.